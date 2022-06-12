陸醫藥產業爆發「實驗猴荒」　企業大舉「囤猴」一隻飆漲20倍

▲實驗猴。（圖／達志／美聯社）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸醫藥產業爆發「猴荒」，多家藥企都在大舉收購實驗猴，昭衍新藥6日就在公告中透露，英茂生物成為其全資子公司，2萬隻實驗猴將逐漸劃歸至昭衍新藥名下。

根據陸媒《紅星新聞》報導，像昭衍新藥這樣大量「囤猴」的CRO（Contract research organization）企業還有很多，而大規模的「囤猴」，也導致實驗猴的身價更進一步飆漲。

以使用量最大的食蟹猴為例，此前單價不到7000元人民幣（約3.1萬元新台幣），目前已暴漲至16萬元（約70萬元新台幣），價格飆升逾20倍。有數據顯示，目前中國大陸的實驗猴存量僅有約3萬隻，市場上「有價無猴」的呼聲越來越大。

漲價背後，一方面是新冠背景下醫藥企業研發需求擴大，政府投入也在加大；另一方面，在供應端，猴子需要近4年才能用於實驗，且一隻實驗猴通常僅用於一種疾病研究。

與老鼠、兔子相比，猴子最接近於人，也是用於實驗最為理想的動物，得出的效果也更好。武漢大學醫學部病毒所教授楊占秋表示，類似於傳染性比較強、危害比較大的疾病就需要用到猴子，這也是近來新冠爆發後對食蟹猴需求高漲的原因之一。

另外，也有腫瘤方面的專家表示，猴子與人的免疫系統最為相似，因此實驗用猴主要是涉及到激發免疫系統的疾病，「以腫瘤為例，目前治療腫瘤最快的方法就是免疫治療，就需要跟人體的免疫系統最相近的動物猴子來實驗，藥監部門在評審臨床前實驗結果時也是要看（實驗用猴）相關數據的。」

楊占秋也說，在做實驗的過程中，猴子比較活躍，不太好管理，實驗完成後就需要對猴子安樂死，然後火化，「實驗用猴從購買後進入實驗到安樂死，這一期間僅數月，有些（實驗）可能會長一點，比如做愛滋病觀察的時間要長一點，新冠（實驗研究）的話一般就只有幾個月，不會觀察很長時間的。」