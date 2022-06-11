菸盒警示不夠！加拿大擬「每根香菸」都印警語　創全球先例

▲ 加拿大計劃在每根香菸上標示警語。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳宛貞／綜合外電報導

香菸產品包裝上皆會標示警語，提醒民眾抽菸對健康的影響。而加拿大政府決定採取更進一步措施，規劃在每一根香菸上皆印上警語，預計明年下半年上路，將創下全球先例。

《衛報》報導，加拿大20年前要求在菸草產品包裝印上圖片警示，各國紛紛跟進，而加國心理健康與成癮部部長貝內特（Carolyn Bennett）10日在記者會上說明，包裝上的警示可能已經失去新鮮感和影響力，「在個別菸草製品上添加健康警示，將有助於確保這些基本資訊傳達給包括青年在內的族群」，因為他們在社交場合上通常一次只會接觸一根香菸，不會看見菸盒上的訊息。

加國政府將於11日對此展開磋商，預計2023年下半年生效，目前規劃印上「每口都是毒藥」（Poison in every puff.）的警示標語，菸品包裝上的警示內容也將擴大，納入更多吸菸對健康的影響，包括胃癌、結直腸癌、糖尿病及周邊血管疾病。

加拿大統計局5月最新數據顯示，仍有10%民眾經常吸菸，而政府正尋求在2035年以前將這項比例減半，但菸品包裝的警示圖片已經10年不曾更新。加拿大癌症協會高級策略分析師坎寧安（Rob Cunningham）表示，在每根香菸上標示警語將在世界上開創先例，也盼望這能夠成為國際趨勢，帶來真正的改變。

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