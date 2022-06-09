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社會 社會焦點 保障人權

妙齡女幫母治病改運　淫神棍騙裸體畫符性侵...辯「去除髒東西」

▲▼性侵,受害,暴力。（示意圖／達志影像）
▲台中一名女子為了幫媽媽改運，遭無良神棍詐騙性侵。（示意圖／達志影像）

記者許權毅／台中報導

台中太平一名60多歲黃姓男子在一間神壇擔任乩童，不料黃男其實是假借神意的神棍，前年一名20多歲單純女子，到神壇想要幫媽媽治病祈求改運，黃男竟要求女子裸體讓他畫符祭改，女子見媽媽狀況有好轉，對黃男產生信任感，竟再度前往，被要求全裸睡小隔間36天，黃男趁機闖入性侵得逞，台中高分院最終判決黃男4年6個月定讞，民事賠償則要賠償對方100萬元確定。

台中高分院判決指出，受害女子因為母親生病，109年11月9日到黃男的神壇付錢想要幫媽媽改運，結果黃男要求女子要裸身畫符，並且睡在神壇下才可以改運，還收取4萬元費用。

10日凌晨2點多，女子照做後返家發現媽媽氣色有改善，逐漸對黃男產生信任感，11日早上7點再度前往神壇，不料黃男見獵心喜，要求女子裸身睡進小隔間，再用2塊麻布蓋著，黃男闖入小隔間撫摸女子大腿內側，女子驚覺遭到侵犯，嚇得趕緊離開。

事後黃男不斷打電話給女子，表示「神明說不可半途而廢，母親的病情可能會惡化，並且保證不會再讓女子不舒服」，單純女子相信黃男有法力，13日晚上8點多再度前往神壇，不料黃男變本加厲，伸手撫摸女子胸部、性器官，甚至脫去女子衣物用生殖器磨蹭女子下體，辯稱是要幫女子去除身上的髒東西，並且恐嚇女子「如果中斷，無法保證母親身體會健康」，女子發現異常後趕緊逃離並報警。

台中高等法院。（圖／資料照）

▲台中高等法院判黃姓神棍4年6個月定讞。（圖／ETtoday資料照）

判決書指出，女子遭強制猥褻、性交，受害後身心創傷，精神痛苦痛苦不已，需要持續看心理醫生，甚至工作也沒辦法做，對人群有嚴重恐懼。黃男否認犯行，辯稱自己沒有這樣做，法官不採信黃男說法，認為黃男沒有悔過之心，並且也有相關前科，最終依照強制猥褻、強制性交判黃男4年6個月有期徒刑定讞。民事賠償部分女子求償精神慰撫金100萬元，台中高分院也判決黃要全數照賠。

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