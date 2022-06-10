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快訊／高雄女遭家暴「13天後離奇亡」！同居男被傳喚　複訊結果曝

▲▼橋頭地檢署外觀。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲橋頭地檢署外觀。（圖／記者陳宏瑞攝）

記者吳奕靖／高雄報導

台南一名33歲的女子5月28日遭到陳姓前男友(43歲)家暴痛毆，帶著滿身傷躲往高雄，原本以為自己沒事，沒想到13天後卻離奇死亡。台南警方指出，9日晚間接獲傷害通報後，即已傳喚陳姓男子到案進行偵訊筆錄，惟陳男離去後才接獲女子死亡消息，因此10日上午二次傳喚陳男到橋頭地檢署複訊，檢察官做5萬交保，同時要求「一週兩次，到住所附近派出所報到」。

就在10日女子死亡之後，橋頭地檢署檢察官要求台南五分局的員警，把被指控涉嫌家暴的陳姓男子帶往橋頭地檢署進行訊問，警方帶著陳姓男子在下午一點抵達，不過陳姓男子要求律師陪同，所以拖到律師來了之後才開偵查庭，到了晚間8點半左右，檢察官做出5萬元交保，同時要求「一週兩次到住家附近派出所來報到」。

這起案件就是高雄左營分局8日晚間9時55分許接獲報案，女子胞妹聲稱，姊姊日前遭到前男友家暴，身上有許多傷痕，8日晚間突然出現不適，緊急送往榮總急診。由於胞妹並不清楚女子情況，且女子女兒年紀又太小，警方只好等女子清醒再行釐清。

9日晚間8時許女子胞妹正式前往派出所報案，並表示姐姐凌晨有短暫清醒，告知其於5月28日在台南市中西區家中遭到前男友陳男徒手毆打，高雄警方受理後也立即通報台南市警局及家暴中心。女子9日深夜情況急轉直下，於10時03分因多重器官衰竭而宣告死亡。高雄警方於11時25分接獲榮總通報，立即請家屬前往派出所進行筆錄，受理後以傷害致死罪通報台南市警察局，全案交由台南警方偵辦處理。

轄區台南市警五分局於9日深夜10時5分接獲高雄市警局傷害案通報，立刻在深夜10時30分傳喚被指控的陳男到案說明，並完成偵訊筆錄，當時女子尚未死亡，直到陳男完成筆錄離去，事後才接獲女子死訊。10日上午警方已傳喚陳男到案第二次偵訊，並由橋頭地檢署檢察官偵訊，目前全案由橋頭地檢署檢察官指揮偵辦。
 

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