　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／台南名店再亮熄燈號　建國蝦仁肉圓拉下鐵門結束停業

▲承傳近百年歷史的「建國蝦仁肉圓」拉下鐵門張貼公告「結束營業」，令人唏噓感慨。（圖／記者林悅攝，下同）

▲承傳90年歷史的「建國蝦仁肉圓」拉下鐵門張貼公告「結束營業」，令人唏噓感慨。（圖／記者林悅攝，下同）

記者林悅／台南報導

不敵疫情寒流，美食小吃聞名全國的台南府城，近年來頻傳老店停歇業，繼開業70年「松仔腳燒烤海產」宣布營業至6月19日後，傳承90年歷史的「建國蝦仁肉圓」也拉下鐵門公告「結束營業」，不少民眾到門口才發現店沒開了，令人不勝唏噓。

▲承傳近百年歷史的「建國蝦仁肉圓」拉下鐵門張貼公告「結束營業」，令人唏噓感慨。（圖／記者林悅攝，下同）

位在民權路一段45號的「建國蝦仁肉圓」，原位於東門圓環內，而後遷移如今地址營業，招牌上寫著「86年老店，台南小吃古早味」，是經營近百年，承載許多在地人兒時回憶。據了解，以前民權路名叫「建國路」，對面有一家「建國戲院」現早已廢棄，據說蘇家的蝦仁肉圓搬到此地後，就叫「建國蝦仁肉圓」以做識別。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲承傳近百年歷史的「建國蝦仁肉圓」拉下鐵門張貼公告「結束營業」，令人唏噓感慨。（圖／記者林悅攝，下同）

「建國蝦仁肉圓」臉書粉專，滿滿是消費者PO出在該店消費大快朵頤的照片，網友：「傳承九十年老店的好味道 #芋棵 ，我極力推薦這家，迴盪著淡淡芋頭的香氣，我喜歡吃它的原味（不淋醬的）」…，這家老店賣的不僅是小吃美食，更承載許多台南人的共同記憶，如今「結束營業」，老店一家一家關店，令許多民眾感慨萬千。

據了解，新冠肺炎疫情這1、2年的經濟衝擊下，令許多台南美食老店，都承受不了業績下滑壓力而選擇停歇業，像台南開元路「無名虱目魚」，是許多台南人指名要吃的早餐，開業至今飄香40多年，但考量疫情也選擇「暫停營業」；辣典火鍋麻豆店，也在日前貼出公告「暫時停業」，表示後恢復營業將於粉絲團公吿…。

▲承傳近百年歷史的「建國蝦仁肉圓」拉下鐵門張貼公告「結束營業」，令人唏噓感慨。（圖／記者林悅攝，下同）

營業近70年的台南知名「松仔腳燒烤海產」，也在臉書公告：「從零開始至今近70年，陪伴彼此走過許多日子，不論是歡笑、或是淚水，衷心感謝有你們。有些朋友看著我們長大、或有些朋友從小吃到結婚生子、更有些朋友如今已是三代同堂了；偶爾，還會聽見爺爺奶奶帶著孫子們，談論從前那些嘻笑打鬧的童年。廟前廣場不單單是我們的回憶，更是許多朋友們深深的印記。

臉書也指出，時光荏苒、歲月悠悠，能夠讓人念念不忘，也一定有您喜歡的地方。為此，很誠心的說聲抱歉，在今年的6月19日我們要結束營業了。始終相信結束不會是終止，而是另一個新的開始。期待在這最後的營業日，歡迎老朋友回娘家來，跟我們說說曾經和你一起經歷的松仔腳，我們也會分享給家人們看哦」。這 也引發大批網友大嘆不捨，紛紛擔心表示，在這波疫情洪流下，台南美食老店是否能安然度過。

►用這個鍋煮泡麵、奶茶超適合！宵夜不用叫外送了

ET快訊
有人上鉤了！　裝熟魔人見她丟1問題「還道歉」
5歲童腹瀉、嘔吐掛急診「醫竟讓他吃冰棒」！　結果超意外
快訊／快篩「沒C線」！　批號、廠牌公布緊急回收
29歲外送員借錢買股票慘賠！　年利率763%狂吸血
快訊／江坤宇快篩陽重挫兄弟戰力　內野主力快倒光
各年齡層致死率曝！　這區間最高「每19人染疫就1死」
快訊／本土+68311「各縣市分佈曝」　僅1縣市破萬

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

吳鳳點破「台灣人1缺點」　目睹這一幕嘆：國外從未聽過！

屏東將恢復實體課程　家長灌爆縣長臉書「打1劑就變鐵金剛嗎」

嘉惠聽障者！快篩陽性視訊問診　雲縣府推出「手語翻譯服務」

揮別疫情陰霾　桃機客量連3月翻紅「機場公司三支箭備戰」

屏東慈惠醫專護理科誓師護台　280位畢業生願赴前線抗疫

屏東+2989　衛生局：若發現孩童出現9大症狀應立即送醫

台東+806！縣府採購6.5萬劑快篩　即起對高風險族群陸續發放

台中確診數唯一破萬增12死　衛生局預估：下周還有第4波高峰

台南+6291！黃偉哲再呼籲長者：打疫苗可領500元禮券+2劑快篩

快訊／龜山島401高地步道緊急封閉　落石砸毀護欄階梯畫面曝

床上玩「雙人開合跳」　下秒慘被踩GG痛到臉歪

女駕駛硬切車道釀追撞！　男副駕絕望嘶吼：不要啦

老大老婆正臉仙氣破表 凍齡臉龐「和廖芸如姊妹」

遊客跟猩猩自拍被吃豆腐　牠得逞露燦笑表情超母湯

王心凌秀劈腿！《愛你》健身操開課　被調麥狂摸…見是「她」嚇飆高音XD

涉嫌「包攬訴訟」20萬交保　林義傑：做正義事被當犯人

19歲男酒駕釀6車連環撞　害1死3輕重傷還想肇逃！

《交換情侶》挑戰道德底線！　現任面前約新歡「下一次約會」

高雄失速白車秒變3輪車　自撞再遭大卡車掃過車尾

白柴見媽下班興奮迎接　飛機耳、雙手合十求摸摸

吳鳳點破「台灣人1缺點」　目睹這一幕嘆：國外從未聽過！

屏東將恢復實體課程　家長灌爆縣長臉書「打1劑就變鐵金剛嗎」

嘉惠聽障者！快篩陽性視訊問診　雲縣府推出「手語翻譯服務」

揮別疫情陰霾　桃機客量連3月翻紅「機場公司三支箭備戰」

屏東慈惠醫專護理科誓師護台　280位畢業生願赴前線抗疫

屏東+2989　衛生局：若發現孩童出現9大症狀應立即送醫

台東+806！縣府採購6.5萬劑快篩　即起對高風險族群陸續發放

台中確診數唯一破萬增12死　衛生局預估：下周還有第4波高峰

台南+6291！黃偉哲再呼籲長者：打疫苗可領500元禮券+2劑快篩

快訊／龜山島401高地步道緊急封閉　落石砸毀護欄階梯畫面曝

小女警撞車進階賓士妹！100萬買下事故車　Juke喬不攏將走國賠

香港政府撤銷3人勳銜　包含戴耀廷、楊森及單仲偕

吳鳳點破「台灣人1缺點」　目睹這一幕嘆：國外從未聽過！

快訊／法國參議員稱呼台灣「國家」　代表處更名不是問題

屏東將恢復實體課程　家長灌爆縣長臉書「打1劑就變鐵金剛嗎」

連2天「受傷鴿子掉落陽台」！宋逸民夫妻曝救援步驟：真的很心疼

嘉惠聽障者！快篩陽性視訊問診　雲縣府推出「手語翻譯服務」

枯枝帆布克難賭場藏樹林　刮風下雨也要來...18賭客錯愕被逮

李復甸／監察權不可無　危害人權的監察院可廢

松露控的聚會聖地！大安區美式漢堡神店　超厚切和牛堡一口咬不盡

搭公車忘情擺臀！他左右磨蹭下秒「整根含住」...網驚：整個進去耶

生活熱門新聞

酒精這樣用很危險！　最慘恐肺部纖維化

本土+68311　剩1縣市病例破萬

台灣之光！25歲「中和女」奪日本青森睡魔小姐

快訊／今增213死「連三天破紀錄」　本土+68311

短褲妹承德路頭槌貨車慘躺平！60秒影曝

3個月2度染疫！女子轟「無敵星星騙人」：第2次更想死

妻懷孕想住月中！他月薪40K嘆娶到公主

重症醫：新Omicron 5.0開始崛起　以10倍速在英國增長

清冠一號正確吃法　中醫全聯會解答

7歲女童燒3天確定為MIS-C　醫教家長們5大要件診斷

大型重機不忍了　7月上國道抗議

他25歲負債500萬！開槓桿慘賠求救：怎麼辦？

國中會考成績出爐、查詢網址看這邊

基中生感人故事6大學搶才　他決定念東華大學原因曝光

更多熱門

相關新聞

「這間麥當勞」只剩得來速　連早餐都不賣

「這間麥當勞」只剩得來速　連早餐都不賣

受疫情影響民眾減少外出用餐，導致餐飲業來客量減少，許多餐廳乾脆調整營業時間或暫時關閉。不過，台南一間麥當勞傳出因多位員工確診，人力吃緊，連早餐都不賣了，只提供得來速，營業時間也不再是24小時。

台南女遭家暴「13天後亡」！同居男二度被傳喚

台南女遭家暴「13天後亡」！同居男二度被傳喚

被男友家暴以為沒事！台南女13天後不治

被男友家暴以為沒事！台南女13天後不治

夫外派、妻出軌　他悲：比綠巨人浩克還要綠

夫外派、妻出軌　他悲：比綠巨人浩克還要綠

國中會考台南長中成績表現亮眼

國中會考台南長中成績表現亮眼

關鍵字：

台南百年老店熄燈建國蝦仁肉圓停業

讀者迴響

熱門新聞

酒精這樣用很危險！　最慘恐肺部纖維化

屏東14歲少女染疫4天亡　生前最後一句話曝

網紅夫妻證實已和平離婚

屏東谷川大橋意外！21歲女33樓高墜落慘死

反骨艾瑞絲換臉變A片女主　她出庭用手比出賠償數字

快訊／屏東14歲確診少女猝死　12歲弟弟嚇壞報警

快訊／黑貓宅急便貨車墜落山谷　警消急救援

惡霸犬後座被「杜賓蟒」吞頭

覺得累！她手指冒「2詭異變化」　醫一照X光：是肺腺癌

本土+68311　剩1縣市病例破萬

台灣之光！25歲「中和女」奪日本青森睡魔小姐

2千元租北市0.5坪！　房東曝：女房客躺5年「生小孩才搬走」

快訊／今增213死「連三天破紀錄」　本土+68311

蕭敬騰不再報名金曲：我缺的是理解

短褲妹承德路頭槌貨車慘躺平！60秒影曝

更多

最夯影音

更多
床上玩「雙人開合跳」　下秒慘被踩GG痛到臉歪

床上玩「雙人開合跳」　下秒慘被踩GG痛到臉歪
女駕駛硬切車道釀追撞！　男副駕絕望嘶吼：不要啦

女駕駛硬切車道釀追撞！　男副駕絕望嘶吼：不要啦

老大老婆正臉仙氣破表 凍齡臉龐「和廖芸如姊妹」

老大老婆正臉仙氣破表 凍齡臉龐「和廖芸如姊妹」

遊客跟猩猩自拍被吃豆腐　牠得逞露燦笑表情超母湯

遊客跟猩猩自拍被吃豆腐　牠得逞露燦笑表情超母湯

王心凌秀劈腿！《愛你》健身操開課　被調麥狂摸…見是「她」嚇飆高音XD

王心凌秀劈腿！《愛你》健身操開課　被調麥狂摸…見是「她」嚇飆高音XD

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面