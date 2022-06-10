快訊／台南名店再亮熄燈號　建國蝦仁肉圓拉下鐵門結束停業

▲承傳90年歷史的「建國蝦仁肉圓」拉下鐵門張貼公告「結束營業」，令人唏噓感慨。（圖／記者林悅攝，下同）

記者林悅／台南報導



不敵疫情寒流，美食小吃聞名全國的台南府城，近年來頻傳老店停歇業，繼開業70年「松仔腳燒烤海產」宣布營業至6月19日後，傳承90年歷史的「建國蝦仁肉圓」也拉下鐵門公告「結束營業」，不少民眾到門口才發現店沒開了，令人不勝唏噓。

位在民權路一段45號的「建國蝦仁肉圓」，原位於東門圓環內，而後遷移如今地址營業，招牌上寫著「86年老店，台南小吃古早味」，是經營近百年，承載許多在地人兒時回憶。據了解，以前民權路名叫「建國路」，對面有一家「建國戲院」現早已廢棄，據說蘇家的蝦仁肉圓搬到此地後，就叫「建國蝦仁肉圓」以做識別。

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「建國蝦仁肉圓」臉書粉專，滿滿是消費者PO出在該店消費大快朵頤的照片，網友：「傳承九十年老店的好味道 #芋棵 ，我極力推薦這家，迴盪著淡淡芋頭的香氣，我喜歡吃它的原味（不淋醬的）」…，這家老店賣的不僅是小吃美食，更承載許多台南人的共同記憶，如今「結束營業」，老店一家一家關店，令許多民眾感慨萬千。

據了解，新冠肺炎疫情這1、2年的經濟衝擊下，令許多台南美食老店，都承受不了業績下滑壓力而選擇停歇業，像台南開元路「無名虱目魚」，是許多台南人指名要吃的早餐，開業至今飄香40多年，但考量疫情也選擇「暫停營業」；辣典火鍋麻豆店，也在日前貼出公告「暫時停業」，表示後恢復營業將於粉絲團公吿…。

營業近70年的台南知名「松仔腳燒烤海產」，也在臉書公告：「從零開始至今近70年，陪伴彼此走過許多日子，不論是歡笑、或是淚水，衷心感謝有你們。有些朋友看著我們長大、或有些朋友從小吃到結婚生子、更有些朋友如今已是三代同堂了；偶爾，還會聽見爺爺奶奶帶著孫子們，談論從前那些嘻笑打鬧的童年。廟前廣場不單單是我們的回憶，更是許多朋友們深深的印記。

臉書也指出，時光荏苒、歲月悠悠，能夠讓人念念不忘，也一定有您喜歡的地方。為此，很誠心的說聲抱歉，在今年的6月19日我們要結束營業了。始終相信結束不會是終止，而是另一個新的開始。期待在這最後的營業日，歡迎老朋友回娘家來，跟我們說說曾經和你一起經歷的松仔腳，我們也會分享給家人們看哦」。這 也引發大批網友大嘆不捨，紛紛擔心表示，在這波疫情洪流下，台南美食老店是否能安然度過。