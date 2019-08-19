鄭成功397周年聖誕　竹副市長祈求國家平順、人民安康

▲貴賓合影。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者曾韋倫／新竹報導

每年農曆七月廿五日是為延平郡王聖誕，新竹市政府與東寧宮管理委員皆會一同於東寧宮舉行慶典緬懷，今年因舉辦法會緣故，故祝壽典禮提前至今（19）日舉辦，由副市長沈慧虹擔任主祭，與東寧宮莊燦耀主任委員以及新竹市鄭姓宗親會鄭貴元理事長一同緬懷其對臺灣的貢獻。鳴鐘擊鼓後祭典隆重展開，過程莊嚴肅穆，遵循古禮，以香花清酌庶饈之儀，致祭於延平郡王之尊前，緬懷國姓爺鄭成功開台之功績，並感謝其對臺灣及新竹市的護祐。

副市長沈慧虹表示，雖然鄭成功治台時間僅短短一年後便英年早逝，但在他的領導之下，爲臺灣農業經濟的繁榮開創了重要的基礎，在教育方面也多有著墨，對台灣貢獻甚大，改寫了我們的歷史，我們能生活在這個安居樂業的時代，都是多虧了早年鄭成功以及其部屬的打拼。

而市府團隊也會遵循延平郡王的理念，只要是為了城市、為了市民，遇到再大的困境都會努力排除，我們值得更好，市府團隊也會更用心！先人給了我們一個這麼好的環境，我們絕對有義務讓他變得更美好，而近日天災頻頻，她也誠心向延平郡王祈求國家平安。

民政處指出，東寧宮長期致力於文化傳承及社會公益，多年來陸續捐救護車、消防車及巡邏車及住宅用火警警報器，熱心公益造福地方，每年並定期發放愛心白米、愛心便當，協助清寒個案，給予急難救助金、喪葬補助費、清寒學雜費、獎學金等實質幫助，還多次獲得內政部頒發績優宗教團體獎狀肯定，實為宮廟典範。

今日東寧宮鄭成功397周年聖誕大典，行政院政務顧問鄭宏輝、新竹市議員吳青山、鄭美娟等皆到場一同向延平郡王恭祝聖誕千秋。

▲副市長沈慧虹代表市長林智堅與東寧宮莊燦耀主委一同團拜。（圖／新竹市政府提供）

▲延平郡王397周年聖誕千秋。（圖／新竹市政府提供）