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快訊／他殺害夫妻釀2屍4命　開到高鐵站前棄屍　冷靜逃亡身影曝

記者陳雕文／新北報導

桃園高鐵站前停車場10日驚傳2屍4命，一名男子與身懷龍鳳胎5個月的孕妻陳屍休旅車後座。警方初步調查，死者從事人力仲介，疑與移工有金錢糾紛慘遭鈍器殺害。據悉，今年1月夫妻才買了要價260萬起的新車，怎料該車竟成全家葬身地，2屍4命塞在後車廂，凶手將車開到高鐵站棄置後，冷靜拿行李離開。

▲▼凶手逃亡身影曝。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲凶手逃亡身影曝。（圖／記者陳雕文翻攝）

初步了解，男性死者疑似與兇嫌合夥從事人力仲介，專門幫外籍移工媒合工作，但近日疑似因金錢糾紛發生爭執，8日相約到新北市土城區談判，隨後音訊前無。

親友感到莫名，多方探詢後僅得知2人近日與一名外籍移工有金錢來往，不料今天早上接到電話，對方僅說一句「去高鐵青埔站」隨即掛斷。親友前往桃園高鐵站尋人，先在停車場找到夫妻倆的BMW休旅車，隨後打電話報警，結果等警方到場，才驚見2人已經遇害，2屍4命被塞在後車廂，地上還流了一地屍水。

▲▼夫妻遭殺害棄屍在高鐵桃園站。（圖／記者楊淑媛攝）

▲▼夫妻遭棄屍高鐵桃園站附近停車場一車後車廂，地面留下屍水。（圖／記者楊淑媛攝）

▲▼夫妻遭棄屍高鐵桃園站附近停車場一車後車廂，地面留下屍水。（圖／記者楊淑媛攝）

從監視器畫面可見，凶手將器奢車輛停在停車場，接著拿起一袋行李，緩步離開現場，態度相當冷靜。據了解，夫妻倆都姓李且皆為泰國籍，其中妻子已拿到台灣身分證，丈夫則是來台依親。今年1月，妻子懷上龍鳳胎並買了新車價260萬起跳的BMW休旅車，數日前夫妻失蹤，親友

▲▼高鐵2屍4命案，新北土城區延壽路的案發地。（圖／記者陳雕文攝）

▲新北市土城案發的移工宿舍。（圖／記者陳雕文攝）

警方趕抵現場發現，這對30多歲夫妻倆死亡約2天，疑似遭鈍器爆頭，目前初步懷疑是金錢糾紛遭移工痛下殺手，再載屍到青埔高鐵站棄屍。至於凶嫌身分已被鎖定，他原先為泰國籍，但已歸化台灣籍，領有本國籍身分證，目前已出境逃回泰國。刑事局駐泰國聯絡官將通知泰國警方發布通緝。

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