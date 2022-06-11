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大陸 大陸焦點 特派現場

醉男燒烤店性騷被吼…竟成4壯漢瘋打2女「酒瓶爆頭」　抓頭髮拖走

記者趙蔡州／綜合報導

河北唐山一名酒醉男子10日凌晨在燒烤店性騷擾女顧客，被女顧客大聲拒絕後疑似惱羞成怒，竟瘋狂對女子拳打腳踢，抓住頭髮把人拖出店外，途中男子的朋友加入施暴，4人包圍女子狠踏狠踹，甚至拿玻璃酒瓶直接爆頭，連勸架的同行友人也被暴打在地。影片一出立刻在微博引發轟動，並引起當地政府高度關注。

▲▼燒烤店性騷不成！男爆打拖行踩踹妙齡女　酒瓶猛砸頭臉「往死裡打」。（圖／翻攝自微博）

▲▼燒烤店性騷不成！男爆打拖行踩踹妙齡女　酒瓶猛砸頭臉「往死裡打」。（圖／翻攝自微博）

▲醉男性騷擾被吼竟抓狂，夥同朋友4壯漢暴打女子，還拿酒瓶大力爆頭。（圖／翻攝自微博）

綜合陸媒報導，事件發生在河北唐山一間燒烤店，影片中一名綠衣男子突然亂摸座位上正在用餐的白衣女子，白衣女被騷擾後立刻大喊「幹啥啊你，你有病吧」，下一秒兩人就爆發肢體衝突，白衣女第一時間拿起酒瓶攻擊，另一名黑衣女子也試圖上前幫忙，結果激起了綠衣男兇性。

綠衣男先是把黑衣女推倒，後在另外3名朋友的幫助下，抓住白衣女的頭髮把人拖出店外，4個人包圍白衣女狠踏狠踹，甚至拿出玻璃酒瓶直接「爆頭」，完全不理會旁人勸阻瘋狂施暴，受害者的同行友人上前勸架也被一拳打倒在地。最後畫面顯示，同行友人往外逃跑，多位施暴者持酒瓶追去，白衣女則趁隙成功逃走。

▲▼燒烤店性騷不成！男爆打拖行踩踹妙齡女　酒瓶猛砸頭臉「往死裡打」。（圖／翻攝自微博）

▲▼燒烤店性騷不成！男爆打拖行踩踹妙齡女　酒瓶猛砸頭臉「往死裡打」。（圖／翻攝自微博）

▲同行女子上前勸架也被一拳灌倒。（圖／翻攝自微博）

施暴影片一出立刻在微博引發轟動，微博熱搜榜前6名就有5名是這次事件的相關討論，多數網友憤怒說「這種喪心病狂的人必須嚴懲」。事件也引起政府高度關注，唐山市公安局路北分局10日晚間表示，已經逮捕了其中2名犯罪嫌疑人，絕不會放過任何一個違法犯罪人員。

▼唐山市公安局路北分局表示，已經逮捕其中2名犯罪嫌疑人。（圖／翻攝自微博）

▲▼燒烤店性騷不成！男爆打拖行踩踹妙齡女　酒瓶猛砸頭臉「往死裡打」。（圖／翻攝自微博）

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