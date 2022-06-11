《料理之王3》強勢回歸！參賽選手：用對油健康美味UP

▲《料理之王3》盛大登場，吸引各界好手參加比賽。（採訪撰稿／記者邱筱茜；攝影剪輯／記者謝盛帆）

記者邱筱茜／採訪報導

《ETtoday新聞雲》推出的大型選秀節目《料理之王》第三季 重磅回歸，不僅找來綜藝小天后吳姍儒擔任主持人，還邀請到「松露主廚」佛瑞德，以及台菜大師阿發師擔任導師，首集飛行饕客郭書瑤也前來力挺，一同參與評比選手料理。

▲《料理之王3》盛大登場，找來綜藝小天后吳姍儒擔任主持人。（圖／記者謝盛帆攝）

受邀擔任飛行饕客的郭書瑤表示，「私心期待可以吃到很震撼的食物，因為單身一段時間，就是吃了會有戀愛感的食物」，主持人吳姍儒開玩笑回「有戀愛感或者帥哥廚師的話，妳就對我拋個媚眼。」

烹飪好手臥虎藏龍，一共48位選手參賽，將淘汰16位，晉級32位，選手們必須在30分鐘內完成指定料理，做出色、香、味俱全的美味菜餚，除了新鮮食材，用油也是關鍵。

▲▼料理過程中，除了食材新鮮，油品也扮演非常關鍵的靈魂角色。（圖／記者謝盛帆攝）

《料理之王3》參賽選手陳書楷表示，「製作的辣油，選用的是泰山100%純橄欖油，可以煎可以煮也可以炸，它的發煙點是200度，相對我們一般做辣油可能用香油，香油的發煙點可能比較低，那使用這個橄欖油，吃起來也會比較健康。」

泰山純橄欖油擁有西班牙國家級品油師和泰山油品的雙重認證，屬於優質的植物油，其中「單元不飽和脂肪酸」高達75%，涼拌、煎、煮、炒、炸都適合，新鮮橄欖風味更能襯托食材美味。

▲▼挑選發煙點適當的油品，能讓料理美味更加分。（圖／記者謝盛帆攝）

《料理之王3》參賽選手羅偉成表示，「之前沒有用過橄欖油來炸東西，因為泰山的發煙點有到200度，橄欖油本身會有一個草本香氣，可以蓋過也許是雞皮的油脂味，或是一些油耗味。」實境廚藝選秀挖掘隱身各地料理好手，選擇好油不只烹飪起來順手，也能讓健康美味更升級。