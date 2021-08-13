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《料理之王2》廚藝大比拚　參賽者：油品是美味關鍵

▲參賽選挑戰料理（採訪撰稿／記者邱筱茜；攝影剪輯／記者謝婷婷）

記者邱筱茜／採訪報導

倒數計時比賽開始，參賽者手起刀落大展廚藝，ETtoday新聞雲推出的大型選秀節目《料理之王》第二季，吸引各界好手來挑戰，料理大PK，能否端出兼具視覺味覺的成品，用油是關鍵。

▲▼料理之王 。（圖／記者劉亮亨攝）

▲參賽者卯足全力拼勁十足，挑戰半小時內完成創意料理。（圖／記者劉亮亨攝）

參賽選手徐哲穎表示，「南煎其實是福建話的南煎，是兩煎的意思，豬肝會經過兩次的煎煮，我搭配那個仙渣、洛神，還有玫瑰醬汁，用這個南煎的方式，會增加它的香氣，我們用這款芥花油，也是比較耐高溫的，它有十道的品質把關，還有90％以上不飽和脂肪酸，那當然尤其我們坐月子，更要注重這個油品的品質。」

▲▼料理之王 。（圖／記者劉亮亨攝）

▲▼參賽選手徐哲穎表示，料理搭配的油很重要，會直接影響食材口感和外觀。（圖／記者劉亮亨攝）

▲▼料理之王 。（圖／記者劉亮亨攝）

油的品質往往決定食物的好壞，泰山純芥花油使用非基因改造芥花，耐高溫炒炸煎煮都適合。另一位選手的府城蝦捲料理，也是使用泰山純芥花油，儘管高溫加熱，不僅烹調過程油煙少，更完美鎖住食材的原汁原味。

▲▼料理之王 。（圖／記者劉亮亨攝）

▲泰山純芥花油，不飽和脂肪酸高，料理過程油煙少。（圖／記者劉亮亨攝）

參賽選手吳貞蓁表示，「 我在蝦捲裡面做出了，很多不一樣的改變，像是甜辣醬把它變成分子料理，做成一個晶球，然後或者是把南部最常見的，芥末醬油膏也做在裡面，去想念媽媽和奶奶的味道，因為其實大家對油炸，會感覺是負擔很重，那這款油品是用非基因改造的芥花，所以我會用這種油來做油炸，也讓家人吃得安心。」

▲▼料理之王 。（圖／記者劉亮亨攝）

▲參賽選手吳貞蓁，選用泰山純芥花油做油炸料理。（圖／記者劉亮亨攝）

參賽選手不約而同選擇同樣的油來料理，好的油品不只讓烹煮過程順暢，食物美味度提升，更重要的是民眾能夠吃得安心又健康。

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