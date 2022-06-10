紓困振興獨漏計程車業者？　桃園藍營議員爭取每月5000補助

▲桃園藍營議員為運將，爭取每月5000元補助。（圖／市議會黨團提供）

記者楊淑媛／桃園報導

疫情還在高峰，中央及桃園市政府相繼推出紓困振興方案，對象包括各行各業，但皆獨漏計程車司機！桃園市議會國民黨團10日召開記者會，為運將抱不平，強烈爭取補助桃園市內計程車業者每月5000元，並要求市府撙節活動經費，擴大紓困規模。

國民黨團執行長徐玉樹表示，鄭市長8日在防疫會議中宣布實施「111年桃園市百工百業紓困振興計畫」共達61項措施，市府投入13.5億預算，期間（5-7月）包含9大紓困措施、5大振興方案。

但桃園市政府紓困振興計畫，有關交通紓困部分，包括客運業者提供防疫物資，讓公車駕駛可以得到每月6000元的薪資補貼，從5月到10月，提供市區客運業者每車每月1萬元補助，並未將計程車運將列入紓困對象。

黨團議員黃婉如、陳美梅指出，她們樂見市府提出紓困振興計畫，但為何獨漏計程車業者，令人百思不解，運將目前生活困難， 她相信可能是鄭市長或市政府一時疏忽，並非刻意排除，希望計程車司機及家屬應能夠聽到黨團為他們爭取紓困及權益的聲音，市府也要盡快提出相關方案。

市議員黃敬平更是砲轟，受到疫情影響，計程車司機收入減少很多，1天甚至不到500元，連油錢都不夠，甚至只能拿來快篩之用，他呼籲市府，經費要花在刀口上，他要求將執行率不到50%的煙火式活動預算取消，撙節到紓困經費，擴大補助對象。

徐玉樹說，目前疫情還在高峰期間，每天都有數萬人確診，從去年的口罩之亂到疫苗之亂再到現在的快篩之亂，各種防疫亂象，造成廣大消費者恐慌，各行各業都受到嚴重影響，尤其民眾自發防疫不出門，讓計程車司機生意一落千丈，收入銳減，只剩先前平常收入的1/4，無力負擔生計，家庭陷入困境。

徐玉樹質疑，計程車客運也是交通運輸的一環，為什麼照顧公車業者卻獨漏計程車司機？過去計程車業者都支持鄭市長，但鄭市長卻忽略了他們，他建議補助計程車業者每月5000元，以桃園市約5000輛計程車數量，1個月約2500萬元，紓困幾個月，應該不會增加多少市府的負擔。

國民黨團強烈要求，桃園市政府確實照顧到桃園市百工百業，卻不能漠視運將收入銳減的事實，應立即將計程車司機列入紓困振興計畫，同時為了保障司機及乘客安全，市府也應該免費提供快篩試劑給計程車司機。