他搭小黃「下車前全身抽搐」想省3百車資　警員到場一查：完了

記者邱中岳／台北報導

北市萬華分局龍山派出所警員，在5月底晚上巡邏遇到1名運將求救，聲稱車上的客人有癲癇全身抽搐的狀況，警方到場不斷確認男子身體狀況，並詢問是否有確診，但男子相應不理，事後其他警員發現男子就是轄區毒品人口，經查發現又有4條通緝，最後運將不願追究3百元車資，只是想搭霸王車的通緝犯，也被警方逮捕歸案。

警方調查，5月26日晚上7時許，萬華分局警員在轄區巡邏，行經桂林路、昆明街口時，卻突然被1名年約55歲的施姓計程車司機攔下，司機表示，車上的乘客身體不斷抽搐，警方憂心疫情嚴峻，立刻詢問是否有染疫症狀，但是50歲的蘇姓男子仍不為所動，派出所警員也只能通知救護人員前往支援。

▲男子搭車不付錢全身抽搐，最後警員查出竟身背4條通緝。（圖／記者邱中岳翻攝）

蘇姓男子在車上全程不發一語，警方事後發現蘇男身上根本沒帶錢，不排除是想搭霸王車，沒想到運將竟然直接找警察上門處理，1名警員到場發現蘇姓男子相當眼熟，原來竟是轄區的毒品人口，也曾經被警方查獲，追查身分後，才發現原來蘇因涉及4條罪名未到案說明，已經被發布通緝。

據了解，蘇姓男子因涉犯2條竊盜、毒品以及傷害罪嫌，遭地檢署、法院發布通緝，且其中1條竊盜罪嫌，遭判刑6個月也沒有到案執行，最後警方依規定將蘇男解送歸案，另外遭判刑也依規定入監執行。