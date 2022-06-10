半工半讀無礙會考　新住民之子龔萬霖英文A++、作文5級分

▲新住民之子龔萬霖半工半讀，會考仍拿下英文A++、作文5級分的好成績。（圖／新北教育局提供）

記者許敏溶／台北報導

近20萬人報名的國中教育會考今（10日）公告成績，新北市淡水國中龔萬霖為新住民之子，為協助家中經濟，晚上就讀補校，白天到工廠工作，平時利用工作午休或早起工作前的零碎時間看書，半工半讀無礙其好表現，在會考的英語科考出A++，作文5級分的好成績，為了減輕家中負擔，將以北部公立學校電子類科為第一志願，他勉勵學弟妹，只要有心，就一定有機會、就能克服萬難。

國中會考成績今公告，學生也開始在煩惱如何選填志願，新北市政府教育局從今天起21日，訂為「新北市高級中等學校免試入學適性輔導週」，將請國中學校透過專業輔導人員、教師及輔導老師，協助學生選填志願，並適時提供家長諮詢與建議。

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▲新北發布「適性輔導及學生志願選填」指引，協助孩子適性選擇。（圖／新北教育局提供）

而新北有不少學生，克服困境或疾病，在國中會考衝出好成績，像是淡水國中龔萬霖為新住民之子，為協助家中經濟，白天到工廠工作，晚上就讀補校，會考表現亮眼，英語科考出A++，另作文則有5級分，龔萬霖說，為了減輕家中負擔，希望自己畢業後有一技之長，直接進入職場，將以北部公立學校電子類科為第一志願。

龔萬霖也已過來人經歷，勉勵學弟妹們，千萬不要因為一時的環境不佳或困難，就放棄自己的夢想，只要有心，就一定有機會，就能克服萬難。

▲崇林國中陳瑜軒（左）免疫系統失調，但生性樂觀且更認真努力，會考拿到33.8級分。（圖／新北教育局提供）

此外，新北市崇林國中陳瑜軒，因為免疫系統失調，影響頭髮正常生長，尤其當生活忙碌壓力增加時，更加抑制頭髮的萌生。但陳瑜軒生性樂觀，不因先天身體問題而自卑、屈服，在學校裡，她比別人更認真努力，數理是她的專長，最喜歡挑戰難題的考驗，對生活有細膩的觀察，形諸文筆喜歡分享見聞心得。會考得到33.8級分，師大附中是她的理想志願，她想讓更多與她一樣有疾病困難的人看到，「只要相信自己，走向陽光，每個人都很美麗！」