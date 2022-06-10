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專家估上建中34.6分、北一女33.8分　公立高中門檻14到15分↑

▲▼國中會考今天登場。北一女為今年考場之一（圖／記者許敏溶攝）

▲華興中學校長曾騰瀧分析，今年要上北一女得達到33.8分、建中34.6分。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

國中會考成績今（10日）公布，華興中學校長曾騰瀧指出，雖然今年5A作文6級分僅939人，但五科答對題數的人數與比率和去年差不多，故整體而言，分數30分以上學校，錄取門檻和去年差不多，預估今年要上建中要34.6分、北一女要達33.8分、師大附中要33.6分、成功高中約31.8分，中山女中與松山高中則為30.8分，公立高中14到15分以上就可錄取。

根據台師大心測中心資料顯示，今年五科都拿下精熟等級5A的考生共計1萬6065人，佔全體考生8.39%，人數比去年1萬6222人稍微下降，但比率則比去年8.18%略微增加。拿下5A的考生，拿下5A考生當中，僅939人寫作測驗獲六級分，佔全體考生0.49%，也比去年1513人、佔0.76%下滑。

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▲▼國中會考補考落幕，新北考區1038人報名，整體到考率約93%。（圖／新北教育局提供）

▲專家估公立高中14到15分以上就可錄取。（圖／新北教育局提供）

對於今年考題分析，曾騰瀧表示，英文比去年簡單一些，所以高分群人數較多，數學也比去年簡單，社會科則是偏難，國文和自然則差不多，雖然今年因為有約4千人參加補考，但從五科答對題數的人數與比率和去年差不多來看，整體而言，預估錄取分數30分以上學校，錄取門檻和去年差不多，20分到30分學校下滑約0.幾分，20分以下學校，則門檻會下滑1分多。

除了上述建北等志願外，曾騰瀧推估，要上大同高中約29.6分、政大附中為28.6分，至於社區型高中，就要看學生就讀的意願，像是中崙高中約28.6分、麗山27.6分、大直高中約26.8分，整體而言，公立高中14到15分以上就可錄取。
至於公立高職部分，曾騰瀧分析，大安高工的熱門科別，像是電子、電機與資訊科，分數大約落在25分左右，其他科則在20到25分，商科高職約在13至20分，公立高職預估10分，而私立高職彈性更大。

今年基北區可以填30個志願，曾騰瀧提醒考生，填志願時以區分為「夢幻、落、保險」三類學校，各選填1到2所學校，總計加起來5個志願，這樣對考生來說比較有機會，選填志願時，除了分數，建議仍要考慮學生個人特質，並了解學校特色課程，才能滿足學生的志向與需求。

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