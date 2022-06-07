快訊／會考「答對題數對照表」出爐　心測中心公布錯幾題能拿A++

▲國中會考「答對題數對照表」今晚出爐。（圖／教育部提供）

記者許敏溶／台北報導

近20萬人報名的國中教育會考日前落幕，台師大心測中心今（7日）晚上公布「等級加標示與答對題數對照表」，根據資料，國文錯2題、社會錯2題、自然錯3題以內可拿A++；數學包含非選題，總分100分，加權後96.6分以上者可得A++；英文包含聽力與閱讀，總分100分，加權後96.28分以上可拿A++。考生可根據對照表，找出各科能拿到的各等級答對題數。

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▲師大心測中心公布國中會考「等級加標示與答對題數對照表」。（圖／心測中心提供）

台師大學心理與教育測驗研究發展中心今晚公布111年國中教育會考正式考試與補考的「等級加標示與答對題數對照表」，國中教育會考成績等級分為「精熟（A）」、「基礎（B）」及「待加強（C）」，精熟和基礎等級還包含「++」 和「+」2種標示，「++」指該等級前25%，「+」指該等級前26%至50%。

根據心測中心公布資料顯示，會考正式考試國文科要拿到A以上至少要答對36題、B門檻要答對18題，A++門檻為40題，等於考生最多能錯2題；社會科A門檻答對48題、B門檻22題，A++門檻52題，等於至多能錯2題；自然科A門檻為答對43題、B門檻19題，A++門檻47題，等於至多能錯3題。英語科因為有聽力測驗、數學科有非選擇題，需要加權計算。

全國試務會今天預先公告各科級距，會考將在本週五（10日）上午8時開放查詢成績，考生可在週五上午8時起，上官網查詢自己的會考成績；另高中免試入學招生作業也將開跑，各校招生名額將在6月23日出爐，考生可在6月23日到30日查詢個人序位並填志願。免試入學分發結果將7月12日出爐，7月14日開放新生到各高中報到。

台北市華興中學校長曾騰瀧表示，今年會考5科試題難易度與去年差不多，預估前五志願分數和去年類似，中後段學校分數則略降，要上建中約34.6分、北一女33.8分，師大附中約33.6分，要上公立高中則至少要17分以上，大安高工熱門科系要25到26分，其他公立高職則在10到18分之間，但等到本週五成績單寄發，公布相關資料後，分數預估會更精確。

