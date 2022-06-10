會考寫作測驗4015考生抱蛋　6級分1973人較去年↓近4成

▲國中會考成績今天公告，今年寫作測驗題目為「多做多得」，共有4015人抱蛋。（圖／教育部提供）

記者許敏溶／台北報導

國中教育會考成績今（10日）公告，今年寫作測驗主題是「多做多得」，根據台師大心測中心資料顯示，今年拿到6級分僅1973人，比去年3238人少了1265人、降幅近4成，另有4015人（不含缺考生）「抱蛋」零級分，同樣比去年4936人抱蛋少了近千人。



今年國文寫作測驗題目是「多做多得」，根據台師大心測中心公布資料，6級分為1973人、5級分3萬6669人、4級分12萬3550人、3級分1萬7201人、2級分5736人、1級分3096人、0級分4015人，其中6級分1973人，比去年3238人減少1265人、降幅近4成，而4015人「抱蛋」，也比去年4936人少了921人。

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▲國中會考成績今天公告，寫作測驗6級分僅1973人。（圖／記者游瓊華翻攝）

對於今年6級分人數大減近4成，師大國文系教授李清筠指出，這次題目「多做多得」的生活經驗雖然常見，可考生要深刻描述卻不容易。可以分成論述或或敘事發揮，敘事手法要描寫地生動細膩，還要有心靈轉折，論述則要有清楚層次與結構，很多考生很可惜，只差一點點，就可達到六級分，這也顯示考生在描述經驗與思考深刻的能力要再加強。

另今年寫作測驗有超過4千名考生抱蛋，李清荺認為，有些考生完全看錯題目，很多考生竟然主題為「我們這一班」，這已經完全離題，還有雖然宣導很久，但有的考生習慣拿到考卷就在旁書寫姓名。