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重申未於大陸執刀換肝　換肝名醫陳堯俐控彰基3招栽贓

▲彰基院長陳穆寬(左)及陳堯俐醫師(右)。（圖／ETtoday資料照）

▲彰基院長陳穆寬(左)及陳堯俐醫師(右)。（合成圖／翻攝自彰化基督教醫院）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化基督教醫院今(10)日發出聲明，指任職該院的肝臟移植名醫陳堯俐沒報備多次到大陸做肝臟移植，有違反醫療倫理，不得已下才會做出解職，而陳接受電訪強調，「張冠李戴、抹黑、潑髒水」3部曲，這就是彰基選舉時一貫的做法。針對陳堯俐的說法，彰基院長而陳穆寬開會中尚未回覆。

自去年眼科名醫陳珊霓爆出受到院方不公平對待出走後，百大名醫邱足滿及其丈夫蕭信昌也砲轟陳穆寬，如今再發生肝臟移植名醫陳堯俐、柯志燃也不繼續委任，彰基人事如滾雪球越滾越大，醫師們將矛頭指向彰基院長陳穆寬，而陳穆寬透過公關室對外回應。

陳堯俐是台灣腹腔鏡手術、肝手術、肝移植手術、腫瘤外科手術權威，在彰基服務超過30年，與陳穆寬並列醫院副教授，也是台灣排名第4的肝臟移植權威，精湛的醫術在中部地區累積極高的人氣，如今他將於 6月30日期滿後將離開，之後轉戰到台中榮總或台中中山醫學大學附設醫院服務。

陳堯俐說，原本對被解職這件事，根本就不想再提，卻無奈彰基又發聲明稿，文中又指他到大陸動移植手術，被無端抹紅又被抹黑，氣得他也只能發聲明稿，把話一次說清楚。

▲彰化基督教醫院對陳堯俐發聲明稿。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化基督教醫院對陳堯俐發聲明稿。（圖／記者唐詠絮翻攝）

以下為陳堯俐醫師聲明稿全文

依彰基公共關係部所發民國111年6月10日本院陳堯俐醫師表達委任契約不繼續委任一事聲明稿做出以下聲明

本人從未在中國取得換肝手術許可及辦理此項醫療合作支援申請，如何在中國進行換肝手術，在中國執醫若未取得許可所受刑罰及高，回到台灣還須受罰最重會被撤銷醫師執照永久不得行醫，本人需要冒如此大風險去做不利己之事嗎？

陳穆寬曾在十幾年前所發生黑函中國換肝之事，並將本人及此案提送衛生機關進行裁處，經彰化衛生局於中華明國97年12月29日(彰衛醫字0970045316號)不予懲戒，對此所謂在中國進行換肝手術之事實為莫須有之事，然而陳穆寬卻在就任院長後更變本加厲，再向彰基董事對本人進行抹黑，陳穆寬並無時無刻提及此事要脅本人，對於事實勝於雄辯因此本人從不予理會，如今陳穆寬對本人的不續聘卻只憑一張造謠黑函，並對外公開發表對我不實指控聲明，在上封醫院聲明書對於邱醫師及蕭醫師的指控都一一被戳破全都謊言及造謠，如今對本人也如出一轍，「說謊、造謠、抹黑」在從醫院聲書內容很明顯發現陳穆寬利用其權力進行監控﹐因為醫院聲明書內仍有很多事件及用詞來源可議﹐內容很多都是張冠李戴﹐從陳穆寬就任院長這種白色恐怖份圍越加越重﹐彰基人保重。

謠言止於智者，本人一生仰不愧天，俯不怍於人，一生用心於肝移植專業，心心念念都是病人安危，準備離開服務三十多年的醫院及彰化，實感不願卻又無可奈何，我離開了！要到別處繼續執行我的理念，也望各位一起來祝福！
 

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