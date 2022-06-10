彰基發聲明指控赴大陸執刀器官移植　陳榮俐怒：沒有對岸License

▲彰基外觀。（圖／翻攝自Google Map.）

記者唐詠絮／彰化報導

名醫邱足滿日前指控6月底被解職，丈夫蕭信昌也遭到彰化基督教醫院不當對待，同樣受到這種欺凌對待的，還有前副院長陳堯俐，以及肝移植大師柯志燃。彰基今天再度針對陳、柯再發聲出明稿，指出2人曾多次赴大陸動器官移植手術才不繼續委任，陳堯俐連則連說好幾聲「我又沒有對岸License」怎麼去動刀，一切都是抹黑。

陳堯俐是台灣腹腔鏡手術、肝手術、肝移植手術、腫瘤外科手術權威，在彰基服務超過30年，精湛的醫術在中部地區累積極高的人氣，也將於 6月30日期滿後將離開，之後轉戰到台中榮總或台中中山醫學大學附設醫院服務。

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而就在邱足滿公開信後，陳堯俐早收到院方發給工作到6月30日「契約期滿通知書」，接下來到6月底，每周三下午及周五上午都有一般消化科門診，他也都默不出聲持續在崗位上服務為患者診療。

▲百大名醫邱足滿。（圖／記者唐詠絮翻攝）

彰基上午發聲明稿，文末直指陳堯俐醫師、柯志燃醫師曾多次赴大陸執行器官移植手術，陳堯俐得知後心情大受打擊，並表示一切都是子虛烏有，他說10多年前院方有收到過黑函，內容指他到對岸動移植手術，但他也一再表明沒有持有「大陸license」，試問如何開刀，一切都是「子虛烏有」、也「抹黑」他個人在醫界的清譽。

以下為彰基回應將不繼續委任陳堯俐醫師意見聲明稿全文：

民國111年6月10日本院陳堯俐醫師表達委任契約不繼續委任一事，為避免社會大眾受偏頗訊息影響，本院提出以下聲明稿回應，期能盡速平息風波，減少社會紛擾。

中國持續在發生活摘器官的情況，遭到活摘器官的對象包括藏族人士、維族人士、基督教家庭教會人士，而最主要的活摘對象是法輪功學員，世界各國要求對中國強摘器官進行調查及呼籲中國停止強摘器官。

國際規範多主張人體器官移植取得器官來源應具備透明、可溯性，確保捐贈者及受贈者之安全，並禁止違反倫理之醫療行為。

監察院亦於108年3月糾正衛福部未能依法行政，無法掌握境外器官移植，未確實、未完整通報之實際情形，且未能依法裁罰，使「人體器官移植條例」形同虛設。當時衛福部以比對使用抗排斥藥物之境外器官移植病人名單，要求病人及醫院依法完整登錄通報，始可繼續以健保給付抗排斥藥物，並訂出相關罰則。

本次不予繼續委任之陳堯俐醫師、柯志燃醫師，為本院肝臟移植團隊，也是過去本院栽培醫療人才。然因兩位醫師過去卻曾多次在未報備院方之情形下赴器官來源不明及備受爭議的中國執行器官移植手術，違反器官來源應透明、可追溯性，有違醫療倫理之疑慮；經考量醫療倫理之原則，院方決定不予繼續委任。

