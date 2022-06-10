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長照機構員工遭爆領嘸津貼　羅一鈞：回溯到4月一定申請得到

▲▼指揮中心6/10記者會，醫療應變組副組長羅一鈞說明。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明。（圖／指揮中心提供）

記者蔡玟君／台北報導

衛福部5月起要求住宿型機構，若住民染疫輕症、無症狀，優先就地隔離安置和集中照護，更承諾只要照顧確診者，包括住宿機構護理、社工、照服人員皆發放防疫津貼，但有長照機構表示完全沒收到，對此指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，一定會申請得到。

衛福部5月宣布照顧就地安置和集中照護的長照機構，包括住宿機構護理、社工、照服人員皆發放防疫津貼，但政策宣布1個多月卻完全沒收到防疫津貼，更引爆員工離職潮。對此指揮中心指揮官陳時中表示，已經有在做，一般會發放3000元。

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羅一鈞則表示，目前正在進行詳細的造冊申請流程，主管單位近期就會趕快發布出去，目前在完成最後定稿，不過已經宣布過會發放津貼，所以請長照機構員工安心，一定都申請得到，都會再追朔回去四到五月的發放。

而在住宿型機構內有許多長者確診，造成機構照顧壓力大，之前曾公開招募每天每班發放5000元給專責病房，使許多照護員和護理師受吸引而造成離職潮。對此，陳時中表示，從現職的人轉到醫院服務的人並不多，因為長照機構是長期的，醫院也知道那段時間是一個短期的，所以大家會衡量長短期工作的保障，移動的並不多，也呼籲希望現在有在休息的照護人員可以趕快加入醫療照顧的行列。

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