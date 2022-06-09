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陳時中指1922是委外通報諮詢服務　她痛批：編列預算設置是花假的？

▲▼6/8中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

▲指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者杜冠霖／台北報導

中和2歲男童「恩恩」染疫病逝引發社會關注，恩恩爸質疑1922接到電話後，花了143分鐘才轉送。中央流行疫情指揮中心第一時間也回應沒有調度119的權限。指揮官陳時中也回應，1922是疫情通報和諮詢服務中心，是發包委託民間經營，不具有公權力。對此，議員王鴻薇批評，陳時中的甩鍋神乎其技，「1922沒有公權力？那政府編列預算設置1922是在花假的？ 」

針對1922花了143分鐘才轉送一事，指揮中心第一時間回覆「1922沒有調度119或防疫計程車等權限。」陳時中也曾在記者會回應，1922負責回答相關疑問或轉相關單位回答，那天1922有2萬多通電話，每個發生情況的家屬都非常緊急。

至於1922沒有調度119的權限，陳時中則表示，1922就是疫情通報及諮詢服務中心，這是從93年起成立，是發包委外的，都是委託民間經營，所以不具有這樣公權力，主要任務就是疫情通報及諮詢，會有一定的教育訓練，有些指引讓他可以參考。

對於陳時中回應，王鴻薇表示，陳時中的甩鍋真的是也神乎其技了，「1922是民間經營？沒有公權力？那你做廣告要大家打電話到1922是在幫民間宣傳嗎？那政府編列預算設置1922是在花假的？ 」

王鴻薇批評，事實上，各地方政府的1999也都是招標委外，那1999有事，也通通算民間的事，「和各地方政府沒關係？更不要說政府幾乎所有的服務專線都是委外，所以只要一聲委外，責任就都推門外？」

王鴻薇表示，從火化之亂到1922，陳時中的甩鍋功力真的令人大開眼界，原來真的是「官嘛」，如果這麼不想扛責任，「我建議不如整個指揮中心都外包，剛好留陳時中一個人，未來只有權力沒有責任，千錯萬錯都是外包的錯，這樣當官夠爽了吧？」

對於1922整合部分，陳時中說，若相關問題屬於不同單位，例如勞動部或金管會，都會轉到相關平台回答，一時之間無法回答或電話忙線會語音錄，並在24小時回call。他也坦言「大家對每樣制度會檢討，我們很樂於對每項制度去精進，一步步做得更好。」

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