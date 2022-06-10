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巨型樓板掉落砸中…10歲男童被「壓爛慘死」！媽抱殘破屍體痛哭

▲▼10歲男童被樓板砸死。（圖／翻攝自上海熱線要問）

▲媽媽抱著一個小孩痛哭。（圖／翻攝自上海熱線要聞）

記者鄭思楠／綜合報導

「我第一個衝到事發現場，當時，眼前那幢爛尾樓掉落的一整個樓板已經壓在我兒子身上了」，6月8日，江蘇省沭陽縣一名魏姓母親淚控，6月4日下午5點左右，江蘇沭陽韓山鎮馨桂苑小區內一幢爛尾樓樓板墜落，導致她10歲的兒子被壓爛慘死。

綜合陸媒報導，魏女回憶，6月4日下午，10歲的兒子和幾個同伴一起出去玩，她在家包餃子。沒一會兒，同社區的孩子哆哆嗦嗦地跑過來，還指著旁邊施工工地，「我過去的時候，我兒子被壓在樓板下面，八九個過來幫忙的鄰居都沒能搬起那塊樓板。等孩子送到醫院時已經不行了。」

網傳照片顯示，廢棄的工地上建了一排沒有封頂的房屋，2層的紅磚牆面有部分並未用水泥連接好。照片上疑似有柵欄門，但並未關上，附近也沒有圍擋或提示板，人可以隨意進入工地。

另有網路影片顯示，有警車停在工地附近，一名女子癱坐在地上，背對著鏡頭，懷裡抱著一個小孩。

▲▼10歲男童被樓板砸死。（圖／翻攝自上海熱線要問）

▲10歲男童被樓板砸死。（圖／翻攝自上海熱線要聞）

魏女透露，爛尾樓是2年前開始建造的，2021年端午節被叫停後，腳手架、支撐板等施工設施被陸續撤走，此後就沒有再動工過，「聽說開發商（建商）已經變更了，我們也聯繫不上。之前也沒有圍擋等提醒設施，誰也沒想到施工質量這麼差，支撐的樓板都能掉下來。」魏女說，自己的孩子很優秀，到現在都無法接受這個事實。

事發後，韓山鎮政府和當地公安局多次找到魏女處理此事，魏女稱，她一直沒有見到開發商的負責人，只是派出所一直在轉述開發商律師的意見，認為她和兒子應該承擔主要責任。

魏女還稱，孩子當時不是跑到爛尾樓裡玩的，他只是經過那棟樓，結果被砸到了。他們家長是有責任，但開發商不能把責任都推給他們。她認為，工地的樓房存在質量問題，監管工作也不到位，但她也不知道這個責任具體是怎麼劃分的。

目前，當地鎮政府和公安機關均已介入調查，事情的具體原因還在進一步調查中。

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