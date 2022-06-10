　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

女胸悶乾咳查病史驚呆　一週三次玩密室逃脫「暗藏病菌」

▲▼ 隱球菌、密室逃脫 。（圖／翻攝 百度）

▲密室逃脫潮濕陰暗，容易隱藏隱球菌。（圖／翻攝 百度）

記者任以芳／綜合報導

福建福州一名00後女孩突然引發肺部感染，經檢查診斷排除感染Omicron。醫生追查原因，發現該女子是密室逃脫愛好者，近期常去遊玩，開始出現不舒服的症狀，經醫院診斷後被確診為肺隱球菌病。

綜合陸媒報導指出，這名00後女孩小悠（化名）是密室逃脫愛好者，近期連續2個月每周去2到3次密室，原本健康身體出現不舒服感覺，側胸呼吸會痛，深呼吸、咳嗽肺部加劇疼痛。

事後到醫院檢查，醫生初步認為是患者太胖需要調理，並且排除可能感染Omicron。醫生安排照胸部X光片，發現肺部有不明物體，最後抽血後診斷為肺隱球菌病。

▲▼ 隱球菌、密室逃脫 。（圖／翻攝 百度）

▲ 隱球菌。（圖／翻攝 百度）

據了解，一些密閉陰暗潮濕的空間可能存在大量的隱球菌，或是鴿子攜帶糞便也會隱藏該病菌。小悠感染的原因，極有可能是在密閉空間過久導致。

醫生提醒大家不要頻繁玩密室逃脫，盡量不要在過度疲憊、抵抗力低的時候前往，十分容易感染隱球菌發病。小悠感染的原因在於經常熬夜，營養不均，自身免疫力降低，才讓密閉陰暗潮濕的空間中的大量隱球菌入侵肺部。

肺隱球菌病是一種機會致病真菌，是由新型隱球菌（有莢膜包繞的酵母菌）感染引起的亞急性或慢性內臟真菌病。其在土壤、水果、蔬菜、動物糞便以及人體表皮中大量存在，感染後常見症狀為低熱、輕咳，咳黏液痰等輕度炎癥反應。比較嚴重會引發肺炎或腦炎。

▼隱球菌是一種病菌，可導致隱球菌病。媒介一般為乾鴿子糞，鮮有人傳人的報告。（圖／翻攝自pixabay）

▲▼餵鴿子,鴿子,旅遊,拍照,旅行。（圖／翻攝自pixabay）

►用這個鍋煮泡麵、奶茶超適合！宵夜不用叫外送了

ET快訊
遭爆「10員工私刑幹部」！　宣昶有怒回應了
46%確診死者3天內亡！　台大醫曝「超額死亡」危險訊號
72K夫外派國外！妻出軌39K男同事　他悲吼：比綠巨人浩克還
明雨彈來襲！這2天轉晴飆36度高溫　下週又有鋒面
LIVE／14歲少女染疫在家猝死　遺言曝光！弟叫不醒她求救無
foodpanda收平台費網友炸鍋　行銷專家這樣說
foodpanda「加送平台費」624人投訴消保官！　業者道
快訊／指揮中心傳將解散　蘇貞昌回應了
史上最高！夫妻豪宅煉毒開瑪莎拉蒂炫富　9600萬被沒收

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

東航空難最新進展？　陸民航局：將依法依規即時發布消息

習近平重申堅持「動態清零」總方針：堅持就是勝利！

女胸悶乾咳查病史驚呆　一週三次玩密室逃脫「暗藏病菌」

上海特斯拉產能恢復至100%　帶動供應鏈夥伴高效復工

上海新增6例社會面感染　美容院「未每日檢測」恐被罰

北京「清零」又破功！發現酒吧群聚疫情　朝陽區暫停娛樂場所營業

手機電視夜半狂響！　四川「提前69秒預警」民眾嚇醒狂奔

300萬網紅「逃稅」被罰5千萬！帳號被封毀事業　道歉：怪自己無知

四川凌晨5連震「最強6.0」！室友裹棉被逃命　網崩潰：今天早八啊

朱立倫恐讓國民黨被邊緣化　陸學者指「拿香跟拜」下場可悲

床上玩「雙人開合跳」　下秒慘被踩GG痛到臉歪

女駕駛硬切車道釀追撞！　男副駕絕望嘶吼：不要啦

老大老婆正臉仙氣破表 凍齡臉龐「和廖芸如姊妹」

涉嫌「包攬訴訟」20萬交保　林義傑：做正義事被當犯人

19歲男酒駕釀6車連環撞　害1死3輕重傷還想肇逃！

王心凌秀劈腿！《愛你》健身操開課　被調麥狂摸…見是「她」嚇飆高音XD

《交換情侶》挑戰道德底線！　現任面前約新歡「下一次約會」

高雄失速白車秒變3輪車　自撞再遭大卡車掃過車尾

遊客跟猩猩自拍被吃豆腐　牠得逞露燦笑表情超母湯

白柴見媽下班興奮迎接　飛機耳、雙手合十求摸摸

東航空難最新進展？　陸民航局：將依法依規即時發布消息

習近平重申堅持「動態清零」總方針：堅持就是勝利！

女胸悶乾咳查病史驚呆　一週三次玩密室逃脫「暗藏病菌」

上海特斯拉產能恢復至100%　帶動供應鏈夥伴高效復工

上海新增6例社會面感染　美容院「未每日檢測」恐被罰

北京「清零」又破功！發現酒吧群聚疫情　朝陽區暫停娛樂場所營業

手機電視夜半狂響！　四川「提前69秒預警」民眾嚇醒狂奔

300萬網紅「逃稅」被罰5千萬！帳號被封毀事業　道歉：怪自己無知

四川凌晨5連震「最強6.0」！室友裹棉被逃命　網崩潰：今天早八啊

朱立倫恐讓國民黨被邊緣化　陸學者指「拿香跟拜」下場可悲

駁被關起門來大刑伺候　賴清德：跟蔡英文互動很好

雙城開賽3連轟狂炸洋基創史上第7次　還是輸了！

老牌戲院家族9千萬買同社區2戶　賣方處境大不同

遭指苛扣新資「會議室變私刑場」　宣昶有怒斥：是毅傳媒的事

Klook買1送1優惠！甜甜圈兩個39　龍蝦+自助吧吃到飽每人231元

美規Nissan Altima小改款亮相　換上新廠徽、12.3吋大螢幕！

偷拍床戰片傳女同學炫「很大」還襲臀　男大生竟辯：呼麻不受控

小玉道歉認賣「換臉A片」龍龍凌晨心碎發聲！開庭缺席原因曝：不會和解

馬如龍癌逝3年！女兒靈骨塔探望爸爸「偶爾以為你只是去外地拍戲」

李蒨蓉狂咳嗽「不想看醫生」揭逃避心態　拖3週才看診…醫師笑了

大陸熱門新聞

快訊／四川凌晨5連震　最強6.0

10年前被封「翻版沈佳宜」　清華正妹近況曝

小三生神仙字跡像印刷！老師都認輸

300萬網紅帝師逃稅被罰5千萬！抖音帳號被封

情侶豪宅「陽台激戰」16秒片瘋傳！女主角被逮了

結婚16年！他驗DNA女兒全是別人的

殲-7教練機墜民宅致1民眾遇難 目擊者拍下飛行員跳傘坐路邊檢傷

四川提前69秒預警地震

快訊／湖北襄陽飛機墜落引發爆炸！現場畫面曝光

賓利貴婦甜蜜婚紗照外流！國企高官認了親密關係

女兒不像自己！24歲爸堅持驗DNA　

男結婚16年發現3兒皆非親生　妻：血緣重要嗎

凌晨跟5男吃飯　18歲女酒醉詭異失聯7天

女玩密室逃脫「肺感染」

更多熱門

相關新聞

違建3層樓鴿舍　民眾怒：舉報4年未拆

違建3層樓鴿舍　民眾怒：舉報4年未拆

這款違建何時才能拆？新北市新莊區一處3層樓建築的加油站上，屋頂上竟然又再違建了3層樓的鴿舍，周圍僅僅用鐵網圍起，防護措施不足下鴿糞掉落、鴿毛紛飛，讓周圍住戶相當驚慌會因潛藏在內的「隱球菌」感染腦膜炎。該棟違建卻未危及公安，4年前民眾舉報後，相關單位只能拍照列管拆除，鴿照養、毛照飛，飼主根本沒將違建當一回事。

鳥糞藏隱球菌　免疫力弱易感染肺炎

鳥糞藏隱球菌　免疫力弱易感染肺炎

貓受隱球菌感染　經治療恢復原貌

貓受隱球菌感染　經治療恢復原貌

與鴿子親近　高三女染新型隱球菌

與鴿子親近　高三女染新型隱球菌

用新鮮鳥糞保養？　痘花妹成爛臉

用新鮮鳥糞保養？　痘花妹成爛臉

關鍵字：

隱球菌

讀者迴響

熱門新聞

酒精這樣用很危險！　最慘恐肺部纖維化

網紅夫妻證實已和平離婚

反骨艾瑞絲換臉變A片女主　她出庭用手比出賠償數字

快訊／屏東14歲確診少女猝死　12歲弟弟嚇壞報警

惡霸犬後座被「杜賓蟒」吞頭

台灣之光！25歲「中和女」奪日本青森睡魔小姐

覺得累！她手指冒「2詭異變化」　醫一照X光：是肺腺癌

短褲妹承德路頭槌貨車慘躺平！60秒影曝

蕭敬騰不再報名金曲：我缺的是理解

2千元租北市0.5坪！　房東曝：女房客躺5年「生小孩才搬走」

3個月2度染疫！女子轟「無敵星星騙人」：第2次更想死

國泰產險開第一槍！海外旅平險明起暫停「突發疾病」保障　確診不理賠

清冠一號正確吃法　中醫全聯會解答

她冒菜花！治3個月「全部長回來」癢爆　吐一句話醫心疼

恭喜！劉芒被求婚成功擁吻男友

更多

最夯影音

更多
床上玩「雙人開合跳」　下秒慘被踩GG痛到臉歪

床上玩「雙人開合跳」　下秒慘被踩GG痛到臉歪
女駕駛硬切車道釀追撞！　男副駕絕望嘶吼：不要啦

女駕駛硬切車道釀追撞！　男副駕絕望嘶吼：不要啦

老大老婆正臉仙氣破表 凍齡臉龐「和廖芸如姊妹」

老大老婆正臉仙氣破表 凍齡臉龐「和廖芸如姊妹」

涉嫌「包攬訴訟」20萬交保　林義傑：做正義事被當犯人

涉嫌「包攬訴訟」20萬交保　林義傑：做正義事被當犯人

19歲男酒駕釀6車連環撞　害1死3輕重傷還想肇逃！

19歲男酒駕釀6車連環撞　害1死3輕重傷還想肇逃！

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面