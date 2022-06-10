女胸悶乾咳查病史驚呆　一週三次玩密室逃脫「暗藏病菌」

▲密室逃脫潮濕陰暗，容易隱藏隱球菌。（圖／翻攝 百度）

記者任以芳／綜合報導

福建福州一名00後女孩突然引發肺部感染，經檢查診斷排除感染Omicron。醫生追查原因，發現該女子是密室逃脫愛好者，近期常去遊玩，開始出現不舒服的症狀，經醫院診斷後被確診為肺隱球菌病。

綜合陸媒報導指出，這名00後女孩小悠（化名）是密室逃脫愛好者，近期連續2個月每周去2到3次密室，原本健康身體出現不舒服感覺，側胸呼吸會痛，深呼吸、咳嗽肺部加劇疼痛。

事後到醫院檢查，醫生初步認為是患者太胖需要調理，並且排除可能感染Omicron。醫生安排照胸部X光片，發現肺部有不明物體，最後抽血後診斷為肺隱球菌病。

▲ 隱球菌。（圖／翻攝 百度）

據了解，一些密閉陰暗潮濕的空間可能存在大量的隱球菌，或是鴿子攜帶糞便也會隱藏該病菌。小悠感染的原因，極有可能是在密閉空間過久導致。

醫生提醒大家不要頻繁玩密室逃脫，盡量不要在過度疲憊、抵抗力低的時候前往，十分容易感染隱球菌發病。小悠感染的原因在於經常熬夜，營養不均，自身免疫力降低，才讓密閉陰暗潮濕的空間中的大量隱球菌入侵肺部。

肺隱球菌病是一種機會致病真菌，是由新型隱球菌（有莢膜包繞的酵母菌）感染引起的亞急性或慢性內臟真菌病。其在土壤、水果、蔬菜、動物糞便以及人體表皮中大量存在，感染後常見症狀為低熱、輕咳，咳黏液痰等輕度炎癥反應。比較嚴重會引發肺炎或腦炎。

▼隱球菌是一種病菌，可導致隱球菌病。媒介一般為乾鴿子糞，鮮有人傳人的報告。（圖／翻攝自pixabay）