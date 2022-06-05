金門+91！中重症+12　明起兒童BNT部立醫院、5衛生所開打

▲金門6/5疫情記者會。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

記者林名揚、郭玗潔／金門報導

今(5)日指揮中心公布全國新增6萬2080例確診個案，其中金門新增97例(K2621-K2718)，確診累計2,718例，目前收治中52例，其中無症狀或輕症40例、中症10例、重症2例；確診者居家照護663例。縣府秘書長陳祥麟表示，在兒童疫苗接種方面，從明天6日起，部立金門醫院及5個衛生所接受兒童BNT疫苗接種，尚未施打的兒童可前往預約。

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縣府表示，經衛生局疫調，密切接觸者新增匡列居家隔離者105人，目前居家隔離343人，解除居家隔離184人；針對今日新增確診者的相關密切接觸者，疫調持續進行中，相關數據會因疫調結果而有所差異。另外，在今新增的97例中，男性有45例、女性有52例，年齡介於未滿5歲至90歲以上，年齡分布：5歲以下7例、6歲至12歲9例、13歲至19歲5例、20歲至29歲4例、30歲至39歲13例、40歲至49歲16例、50歲至59歲11例、60歲至69歲9例、70歲至79歲7例、80歲至89歲14例、90歲以上2例。在醫院空床的部分，部立金門醫院負壓及專責病床總床數40床，目前使用17床，尚有空床23床。

縣府指出，金門又新增1例死亡個案，為93歲長者，有腦中風、高血壓、心律不整病史，未接種疫苗。4月20日因病住院，5月24日確診，經治療後，仍不幸於昨(4)日辭世。

縣府表示，在兒童疫苗接種方面，至6月4日，兒童BNT疫苗累計接種人數為3,171人，加計莫德納實際接種人數564人，縣內國小以下兒童計3,735人接種第一劑疫苗，國小兒童覆蓋率為76.52%。從明天6日起，部立金門醫院及5個衛生所接受兒童BNT疫苗接種，尙未施打兒童家長可向上述院所預約，同時下週國高中學生追加劑(即第三劑)也規劃入校施打，以提高疫苗覆蓋率及提昇保護力。

此外，關於金酒公司確診案，陳祥麟表示，今又增加確診個案4例，分別在不同生產班零星感染，應是有在收斂中。