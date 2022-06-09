　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台鐵公司化16項子法年底拍板　交長下令研擬「基層技術人員加薪」

▲▼台鐵今舉辦135週年活動。（圖／台鐵提供）

▲台鐵今舉辦135週年活動，交通部長王國材出席。（圖／台鐵提供）

記者李姿慧／台北報導

台鐵推動113年1月掛牌公司化，年底前16項子法要完成協商訂定，交通部長王國材表示，基層主管加給太低，以及基層關鍵性技術人員薪資也太低，他已經請交通部人事處研擬，提升鼓勵基層人員投入。

王國材今(6/9)出席台鐵135週年活動致詞時表示，他用最誠摯心情表達祝賀，對過去台鐵同仁日夜堅守崗位帶來民眾服務表達感謝，上週有個退休40年司機員鄭老先生，端午跑到彰化機務段說要請假，他已經失智，連家人都記不清楚，卻掛念還沒請假，運轉室副主任也配合他請假，「他看了非常感動，不知道看了幾遍，這是台鐵員工敬業精神，台鐵員工是大家庭，每個團隊相親相愛、互相扶持，感到感動。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

王話鋒一轉，強調時代在變，台鐵135週年這天，面臨環境巨大挑戰，公司化過去是一個行政機關，受到行政法規束縛，人力預算都受到束縛，限制營運自主空間，有些小事都要層層上報到交通部和行政院，無法及時處理，累積負債1500億元，相當沉重，也讓經營越來越困難，疫情期間每年超過100億元虧損，過去5年平均每年50億虧損，面臨經營困境，太魯閣事件後，社會對台鐵改革殷切，面對營運課題和安全，台鐵必須改變。

立法院5月27日三讀通過國營台鐵公司條例，王國材說，這是台鐵跨時代關鍵時刻，通過只是開始，後續對16項子法和組織改造，是剛開始時刻，台鐵轉變公司將有營運自主權，8成都可以由台鐵公司自己決定，不用層層上報，組織可以彈性調整，安全在公司條例也建立了，SMS安全管理系統和三方評鑑進行式也必須續做，等113年掛牌時將有很好安全基礎。

▲▼台鐵今舉辦135週年活動。（圖／台鐵提供）

▲台鐵今舉辦135週年活動。（圖／台鐵提供）

王指出，台鐵接近1500億元歷史負債也設置基金清零，公司化後也不受國有財產法限制，另外組織條例可突破都市計畫法，過去資產大部分都用租的，除六都外，尚待開發資產潛力很大，譬如舊宿舍和倉庫，地方政府有意見無法達成共識，可以報交通部和內政部變更，開發財源注入收入，就能永續經營，這是日本模式，日本副業收入占6成以上，台鐵現在僅有1成多，土地開發式重要收入，台鐵經營土地收入將帶來正向循環，這是135年台鐵重新改變體質、重建安全營運文化的開始。

針對台鐵員工對公司化仍有疑慮，王國材說，很多人關心公司化工作和薪資福利課題，行政院都有承諾，每項承諾在條例和子法，都會白紙黑字寫下來，包括基層主管加給太低，很多人不願意當主管，基層關鍵性技術人員薪資太低，他已請交通部人事處研擬，希望提升鼓勵基層員工承擔主管或關鍵性基礎工作。

王國材強調，台鐵公司條例通過只是一個開始，未來有一大段路要走，並非交通部一直推，是台鐵同仁和工會一起來想，台鐵135週年的今天，面對台鐵下一個一百年，公司要變成什麼樣的公司，希望接下來公司化過程，16項子法請台鐵和工會溝通，為台鐵公司和員工好原則下，會尊重大家想法處理，他會跟同仁站在一起，願意跟大家一努力，恢復台鐵光榮感。

►絕美項鍊、戒指254元起！女孩們快買起來

ET快訊
女童遭毆「鄉民正義」潑漆、撒冥紙！　5男1女慘了
快訊／湖北「飛機墜落爆炸」現場畫面曝光！　傷亡不明
男粉肉搜女直播主　破門入侵綑綁...餵藥囚禁8小時
LIVE／台南長短槍互轟35槍　火拼畫面曝光!1死1重傷
獨／「1類人」檢疫鬆綁0+7！　新規6／20上路
快訊／美軍售「1.2億美元海軍艦艇」！　外交部：今接獲正式通
揹屍畫面曝！女陳屍路間　救難人員徒步護送下山
新竹市下周恢復實體上課！　全台校園復課一次看
快訊／塞爾提克雙槍大爆發　總冠軍G3痛宰勇士
囚禁男友綑綁凌虐3天　恐怖女無保飭回又燒3屋...下場曝
19歲男國道酒駕！釀6車連撞1死3傷　誇張酒測值曝

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台鐵「被改革」是員工不努力？　工會曝關鍵原因影響行車安全

台積電股東會94狂！包5星級飯店給小股東看直播...網看照片暴動了

分科測驗今起報名　已領畢業證書生可選個別或集體報名

無敵星星變流星　打3劑女二次染疫更慘：像要把肺咳出來

獨／機組員檢疫鬆綁0+7！指揮中心下午公佈「新規6／20上路」

快訊／南投縣高中以下遠距延至17日　畢典採視訊為主

日本公布觀光客指引　林氏璧見1規定：我還是等自由行好了

台中大坑風景區驚見「魔神仔出來玩」？　網抓包：根本在英國

不斷更新／全台校園復課懶人包！南投：高中以下延長遠距至17日

台鐵公司化16項子法年底拍板　交長下令研擬「基層技術人員加薪」

小S喜收姊夫具俊曄驚喜影片！　劉在錫.曹世鎬喊「熙娣」約她吃飯

父罹癌過世拿獎學金治喪　單親生奮發考上6國立大學

哈氣浪貓秒被「肉泥」征服　鄰居傻眼貓咪：我看了什麼

台南白車猴鬼畜105秒 警傻眼「開罰結果曝」

沙拉油當機油「環島一圈」　3男實測！最終失敗收場

黑貓陪娃玩醫生家家酒　淡定演病人乖躺懷打針

小巷弄會車互不讓道！　2白車對決僵持15分鐘

柯P酸陳時中「每天報明牌」　嘆台灣這2年沒做好轉型

爸爸帶娃以為已經哄睡　媽低頭見兒睜大眼笑翻

倪安東扶正小三「飛美國辦婚禮」　親友見證下熱吻..管罄疑有喜

台鐵「被改革」是員工不努力？　工會曝關鍵原因影響行車安全

台積電股東會94狂！包5星級飯店給小股東看直播...網看照片暴動了

分科測驗今起報名　已領畢業證書生可選個別或集體報名

無敵星星變流星　打3劑女二次染疫更慘：像要把肺咳出來

獨／機組員檢疫鬆綁0+7！指揮中心下午公佈「新規6／20上路」

快訊／南投縣高中以下遠距延至17日　畢典採視訊為主

日本公布觀光客指引　林氏璧見1規定：我還是等自由行好了

台中大坑風景區驚見「魔神仔出來玩」？　網抓包：根本在英國

不斷更新／全台校園復課懶人包！南投：高中以下延長遠距至17日

台鐵公司化16項子法年底拍板　交長下令研擬「基層技術人員加薪」

媽媽假裝暈倒！邊境秒衝向前「CPR急救」...雙腳大力壓胸口超機靈

台鐵「被改革」是員工不努力？　工會曝關鍵原因影響行車安全

桃園家暴案機車行遭潑漆、撒冥紙　涉案5男1女下場出爐

噁狼闖泳池淋浴間秒「蹲下張嘴」　他驚恐站著等：很怕被咬斷

洋基新王牌柯特斯只投4.1局本季最慘　邦威2度登板無失分

新北嗆「下指導棋」　羅秉成：消防局、衛生局聯繫有什麼問題？

快訊／湖北襄陽「飛機墜落引發爆炸」現場畫面曝光！目前傷亡不明

楊冪「胸下全是腿」黃金比例藏不住！　緊身皮褲＋纖腰太銷魂

印尼大師賽／周天成三局擊敗香港二哥　62分鐘收下8強門票

普丁健康再亮紅燈？「與總統對談」活動突推遲　外媒曝2可能情況

生活熱門新聞

莫德納次世代疫苗要來啦　醫想問BNT一件事

Omicron不能降級！前署長控「南韓死亡人數做假」

突然高起來！連2天破8萬　沈政男給答案

每5人就有1人中！長新冠8大QA一次看　症狀「這2種最常見」

快訊／國3「4大車追撞翻覆」　北上全線封閉路段曝

即／台中市高中以下遠距延長到17日

廖老大「仙氣老婆正臉曝光」！萬人閃瞎：太美了

好市多烤雞藏隱藏秘密！會員：今天才發現

妹子傳摩鐵房號　老公回2字！人妻心碎了

今年共3波！梅雨要掰了　颱風季將登場

2幼女高燒不退！她無助求救...10分鐘後有人按門鈴了

大雨再下2天！　陽光露臉時間曝

長新冠百例　醫：我門診就幾十個

林義傑涉案　律師分析2關鍵：設陷阱

更多熱門

相關新聞

即／台鐵平溪線邊坡大樹突倒　列車玻璃撞破大洞

即／台鐵平溪線邊坡大樹突倒　列車玻璃撞破大洞

今日（9）清晨5點08分台鐵平溪線發生路樹傾倒，撞破列車玻璃的事故，首班車4703班次（區間車）當時行經該路段，有路樹倒塌撞擊列車，玻璃被撞破一個大洞、碎片四散，但幸好並無造成乘客受傷。

台鐵135歲生日！準點率要拚95%　「創歷史新高」

台鐵135歲生日！準點率要拚95%　「創歷史新高」

台鐵排骨便當一卡通萌翻　他花7小時排隊喊值得

台鐵排骨便當一卡通萌翻　他花7小時排隊喊值得

避免不出勤重演　交長曝台鐵子法協商關鍵

避免不出勤重演　交長曝台鐵子法協商關鍵

台鐵慶135周年　推「超值福袋」86折

台鐵慶135周年　推「超值福袋」86折

關鍵字：

交通部王國材台鐵公司化

讀者迴響

熱門新聞

覺得累！她手指冒「2詭異變化」　醫一照X光：是肺腺癌

賴弘國首PO第3任老婆「正臉照」！

溜滑梯綁「沾血西瓜刀」！警找到嫌犯已死亡

高雄農二代誤觸電網亡　父崩潰：都猴子害的

西門町旅館「3人房一晚1500」　前員工爆恐怖內幕

她40年前封「台灣第一美人」！曹西平翻出合照：這才是仙女

蕭敬騰證實「已長居成都」：生活很開心

林義傑凌晨402字聲明！　比「著作權蟑螂惡劣」喊冤

女星溺死驚爆「船上遭虐殺拋屍」！4細節戳破騙局

特斯拉男遭爆開自動駕駛激戰人妻　本人8字回應

蕭敬騰長居成都　經紀公司曝原因

台南歸仁街頭槍戰　互轟35槍火拼畫面曝

10年前被封「翻版沈佳宜」　清華正妹近況曝

莫德納次世代疫苗要來啦　醫想問BNT一件事

1年近千件！林義傑公司超會「抓盜版」

更多

最夯影音

更多
小S喜收姊夫具俊曄驚喜影片！　劉在錫.曹世鎬喊「熙娣」約她吃飯

小S喜收姊夫具俊曄驚喜影片！　劉在錫.曹世鎬喊「熙娣」約她吃飯
父罹癌過世拿獎學金治喪　單親生奮發考上6國立大學

父罹癌過世拿獎學金治喪　單親生奮發考上6國立大學

哈氣浪貓秒被「肉泥」征服　鄰居傻眼貓咪：我看了什麼

哈氣浪貓秒被「肉泥」征服　鄰居傻眼貓咪：我看了什麼

台南白車猴鬼畜105秒 警傻眼「開罰結果曝」

台南白車猴鬼畜105秒 警傻眼「開罰結果曝」

沙拉油當機油「環島一圈」　3男實測！最終失敗收場

沙拉油當機油「環島一圈」　3男實測！最終失敗收場

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面