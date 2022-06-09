台鐵公司化16項子法年底拍板　交長下令研擬「基層技術人員加薪」

▲台鐵今舉辦135週年活動，交通部長王國材出席。（圖／台鐵提供）

記者李姿慧／台北報導

台鐵推動113年1月掛牌公司化，年底前16項子法要完成協商訂定，交通部長王國材表示，基層主管加給太低，以及基層關鍵性技術人員薪資也太低，他已經請交通部人事處研擬，提升鼓勵基層人員投入。

王國材今(6/9)出席台鐵135週年活動致詞時表示，他用最誠摯心情表達祝賀，對過去台鐵同仁日夜堅守崗位帶來民眾服務表達感謝，上週有個退休40年司機員鄭老先生，端午跑到彰化機務段說要請假，他已經失智，連家人都記不清楚，卻掛念還沒請假，運轉室副主任也配合他請假，「他看了非常感動，不知道看了幾遍，這是台鐵員工敬業精神，台鐵員工是大家庭，每個團隊相親相愛、互相扶持，感到感動。」

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王話鋒一轉，強調時代在變，台鐵135週年這天，面臨環境巨大挑戰，公司化過去是一個行政機關，受到行政法規束縛，人力預算都受到束縛，限制營運自主空間，有些小事都要層層上報到交通部和行政院，無法及時處理，累積負債1500億元，相當沉重，也讓經營越來越困難，疫情期間每年超過100億元虧損，過去5年平均每年50億虧損，面臨經營困境，太魯閣事件後，社會對台鐵改革殷切，面對營運課題和安全，台鐵必須改變。

立法院5月27日三讀通過國營台鐵公司條例，王國材說，這是台鐵跨時代關鍵時刻，通過只是開始，後續對16項子法和組織改造，是剛開始時刻，台鐵轉變公司將有營運自主權，8成都可以由台鐵公司自己決定，不用層層上報，組織可以彈性調整，安全在公司條例也建立了，SMS安全管理系統和三方評鑑進行式也必須續做，等113年掛牌時將有很好安全基礎。

▲台鐵今舉辦135週年活動。（圖／台鐵提供）

王指出，台鐵接近1500億元歷史負債也設置基金清零，公司化後也不受國有財產法限制，另外組織條例可突破都市計畫法，過去資產大部分都用租的，除六都外，尚待開發資產潛力很大，譬如舊宿舍和倉庫，地方政府有意見無法達成共識，可以報交通部和內政部變更，開發財源注入收入，就能永續經營，這是日本模式，日本副業收入占6成以上，台鐵現在僅有1成多，土地開發式重要收入，台鐵經營土地收入將帶來正向循環，這是135年台鐵重新改變體質、重建安全營運文化的開始。

針對台鐵員工對公司化仍有疑慮，王國材說，很多人關心公司化工作和薪資福利課題，行政院都有承諾，每項承諾在條例和子法，都會白紙黑字寫下來，包括基層主管加給太低，很多人不願意當主管，基層關鍵性技術人員薪資太低，他已請交通部人事處研擬，希望提升鼓勵基層員工承擔主管或關鍵性基礎工作。

王國材強調，台鐵公司條例通過只是一個開始，未來有一大段路要走，並非交通部一直推，是台鐵同仁和工會一起來想，台鐵135週年的今天，面對台鐵下一個一百年，公司要變成什麼樣的公司，希望接下來公司化過程，16項子法請台鐵和工會溝通，為台鐵公司和員工好原則下，會尊重大家想法處理，他會跟同仁站在一起，願意跟大家一努力，恢復台鐵光榮感。