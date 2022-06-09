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台鐵「被改革」是員工不努力？　工會曝關鍵原因影響行車安全

▲▼台鐵今舉辦135週年活動。（圖／台鐵提供）

▲台鐵今舉辦135週年活動。（圖／台鐵提供）

記者李姿慧／台北報導

台鐵今邁入135年，台鐵企業工會理事長陳世杰今出席台鐵135週年活動致詞時表示，他心中有無限感慨，130年歷史台鐵變改革對象是員工不努力嗎？當然不是，組織僵化讓員工情何以堪，基層待遇包括主管加給比所有國營事業偏低是不爭的事實，人力斷層影響行車安全，改革過程如何適度調整是重要功課。

台鐵今(6/9)舉辦135週年活動，陳世杰致詞時表示，他今天參加台鐵135週年活動，心中有無限感慨，去年太魯閣後事故，已經有130多年歷史的台鐵變成交通部改革對象，是台鐵員工不努力嗎，當然不是，台鐵組織僵化，讓員工情何以堪；工會不會放棄改革，但改革的意義，應該讓台鐵有更安全、更永續、更有福利的未來，所有土地資產應該留在未來的公司。

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陳世杰強調，工會參訪日本JR副業收入占7成以上，若單靠本業收入，台鐵會有未來永續是讓人懷疑的，另台鐵關鍵性職務和技術性職務薪資太低影響，也攸關台鐵行車安全，低薪環境要如何留住人才，技術傳承也會受到影響。

▲▼台鐵今舉辦135週年活動。（圖／台鐵提供）

▲台鐵今舉辦135週年活動。（圖／台鐵提供）

陳強調，基層同仁待遇包含管理主管加給，比所有國營事業偏低，是不爭的事實，改革過程中，如何適度調整，是很重要功課。

陳世杰指出，職福會每年會發出三節禮金1千、2千元，為何要發那麼辛苦，期盼未來公司化後，雖無法像國營事業那麼多，但最起碼要從3千、5千元起跳，是我們目標，薪資和福利、台鐵永續經營，是改革工會積極爭取，也拜託交通部、台鐵要跟工會一起努力，讓同仁看到更安全永續和美好未來。

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