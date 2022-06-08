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大陸高考數學被疑洩題！教育部：考生「作弊」帶手機拍照流出

▲▼大陸2021年高考。（圖／CFP）

▲大陸2022年高考7日開考。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

中國大陸2022年普通高等學校招生全國統一考試（全國高考）於7日開考，沒想到開考第一天就驚傳數學泄題，教育部教育考試院昨晚（7日）回應已向警方報案，經一夜調查通報稱是甘肅某考生違規將手機帶入考場拍攝題目後於考試時間內對外傳出。

據《澎湃新聞》報導，7日當天下午3點至5點舉行數學科考試。該場考試結束不久，網上開始流傳一些截圖，截圖顯示，有學生於15點48分貼出了多張內容為數學試題的圖片，在某群組裡詢問，「誰會做高三數學題，我可以出錢。」

相關圖片被網友曬到微博上，並詢問是否為今年高考數學試題。昨晚在多條相關微博下，有很多自稱為今年高考生的網友回覆稱，截圖中的試題與當天下午的數學全國卷試題（乙卷）理科卷相關試題一致。

6月7日晚，針對網上有關高考數學考試相關傳言，教育部教育考試院回應，該考試院已接到相關的舉報，並已向公安機關報案。

今天（8日）上午，大陸教育部教育考試院通報表示，6月7日下午高考數學科目考試結束後，有網民發布數學全國乙卷、全國新高考I卷部分試卷圖片，被疑泄露試題。教育部教育考試院高度重視，第一時間向公安機關報案。

通報稱，涉數學全國乙卷事，系考中作弊，甘肅某考生違規攜帶手機進入考場，開考後拍攝試卷發至QQ群組尋求解答未果。

對於「新高考I卷」，教育部通報稱，涉數學全國新高考I卷事，系惡意編輯「占坑帖」（虛假占位），廣東某考生考前在QQ空間發布無關帖子占位，考後再用試卷內容替換原有內容，帖子時間仍顯示開考前。此外，安徽某考生自稱「考前押中語文全國乙卷試題」，同樣是考後惡意編輯的「占坑帖」。

教育部強調，以上情況均不存在考前泄題。但對所涉考點，相關地方教育考試機構已撤換監考人員，加強監考力量，並將按照「國家教育考試違規處理辦法」等規定對違規考生和失職失責人員嚴肅處理。

據大陸教育部2012年1月5日「關於修改國家教育考試違規處理辦法的決定」第五條規定，考生若是向考場外發送試題資訊，可以視情節輕重，同時給予暫停參加該項考試1至3年的處理；情節特別嚴重的，可以同時給予暫停參加各種國家教育考試1至3年的處理。

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