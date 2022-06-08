被捷運人潮嚇到！工程師辭職啃老　1年後覺醒考上研究所

▲原PO被早上搭捷運的人潮嚇到，決定放棄工程師回家吃兩老。（示意圖／記者黃國霖攝）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

對於通勤族來說，早八上班時間的捷運人潮是非常驚人。一名男網友分享自己從「不上不下」的大學畢業後，找到工程師的職缺，但卻被早上內湖線人潮嚇到回家啃老，一年後覺醒考上研究所的心路歷程，意外掀起網友熱議。

一名男網友在Dcard以「這是心得 如何從啃老中走出來」為題發文，表示自己從「叫你去當工程師好像扛不起來，叫你去當技術員又有點大材小用」的不上不下大學畢業後，在內湖找到月薪3萬的工程師職缺。

[廣告]請繼續往下閱讀...

入職後他搭捷運上班，「但是被早上八點內湖線的人潮嚇到，想著假如每天都要面對這樣的擁擠，撐不住的、不行的，最後沒去真的很佩服早上通勤擠著內湖線的上班族，辛苦了。」於是逃回家，開始啃老族生活，每天過著打電動、睡覺的頹廢生活，就這樣過了1年，直到家人生病後才使他決定出門找工作。

很快的原PO就找到一份月薪2.7萬的工作，做了2個月後與大學同學聊天，發現大學跟研究所的學歷，月薪起薪差很多，於是他便決定離職專心考研究所，「意外的讓我備取上，真的是意外的程度，之後研究所畢業，就開始工作至今」。

原PO表示，當你成為啃老族、家裡蹲時，「你僅存的自尊會不想讓他人知道你的現況，就會開始切除與朋友的連結，他們問你現在在幹嘛你也不好回答，最後你會慢慢的沒有朋友，我也很感謝我的大學朋友。」

最後他也提出2大走出啃老狀況的關鍵，「1.其實現代來說，剛畢業的意氣風發，與接下來面對社會找工作的打擊，的確比較容易讓人變成啃老族。2.走出啃老族，真的就是原本你倚靠的大樹出了狀況，是最有可能把你逼走出啃老族的，當然決心還是在自己。」