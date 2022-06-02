製程工程師虧懷孕同事「屁股變大」　涉性騷反告公司求償215萬

▲工程師虧懷孕同事「屁股變大」，不服被認定性騷擾記大過，反告公司求償215萬元。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者黃哲民／台北報導

苗栗一家半導體廠的邱姓製程工程師，前年調侃懷孕的謝姓女同事「屁股變大了，不要一直坐在椅子上」等語，謝女認為被歧視與冒犯，氣得請假一周回家安胎，並申訴遭邱男性騷擾，邱男不服被公司記一大過，堅稱關心好友健康，但公司調查過程不嚴謹又沒保密，害他名譽受損，告公司求償215萬元，苗栗地院判邱男敗訴，還可上訴。

本案發生於前年（2020年）1月7日下午，身懷六甲的謝女走進公司的倉庫辦公室，就被邱男調侃「肚子越來越大了，變胖了」、「屁股也變大了，不要一直坐在椅子上」等語，在場還有3名同事聽聞。

謝女氣憤邱男已經不是第一次對她說這種話，且現場同事有人提醒邱男不能拿孕婦身材開玩笑，邱男仍繼續用奇怪的臉色看著她，當下的表情讓她很不舒服、很有壓力，覺得被歧視與冒犯，立刻向主管反映，她更被氣得去就醫，請假一周在家安胎，銷假上班後，補齊書面申訴程序。

公司緊急訪談當時在場證人，並召開審議會議討論，認定邱男對謝女的言語構成性騷擾，依公司內規《工作場所性騷擾防治措施申訴及懲戒辦法》，記邱男一大過懲處並公告，邱男雖提申復，公司再度開會審查後，依舊維持原決議。

邱男2度拒絕簽收公司給他的懲處通知單，雙方同年7月16日成立調解，邱男即日離職，他自認被冤枉，原本提告要求公司撤銷認定他構成性騷擾的決議，後來改以公司調查過程不嚴謹又沒保密，害他名譽受損，要求公司賠償精神慰撫215萬元。

公司抗辯並非單憑謝女片面指述就懲處邱男，公告懲處結果也沒揭露當事人姓名與具體事實。邱男辯稱和謝女是好朋友、關心謝女身體健康，毫無性暗示、性別歧視甚至性騷擾意圖，但公司沒審酌他和謝女的交情，僅憑謝女主觀覺得不舒服，就認定他性騷擾。

法官審理認定邱男本案對謝女的言語，涉及評論懷孕女性身材，屬於性別歧視，且謝女事發前雖跟邱男有合照、曾問候邱男受傷復原狀況，但僅止於一般同事的互動，不像邱男所稱「交情深厚的好朋友」，否則謝女理應對邱男心存感謝，又怎會申訴邱男性騷擾之後，再告邱男涉嫌妨害名譽。

法官並指公司訪談、調查與審議過程沒違法，雖沒讓邱男出席會議表達意見，但邱男在接受調查時已經充分陳述，邱男也無法舉證誰洩密，更何況本件有目擊證人，同事之間流傳的內容，無法證明從公司調查過程外流，據此判邱男全部敗訴，還可上訴。