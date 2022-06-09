　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

3個月2度染疫！女子轟「無敵星星騙人的」：第2次更想死

外界認為已經確診過有如獲得「無敵星星」。（示意圖／侯世駿攝）

▲外界認為已經確診過有如獲得「無敵星星」。（示意圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

本土疫情嚴峻，指揮中心曾表示，已經確診過康復並且解隔，3個月內再接觸個案不用被匡列，被外界形容吃到「無敵星星」。不過，有一名已經打了3劑疫苗的女網友抱怨，4月才染疫，結果過了2個月快篩又陽性，而且症狀比上一次嚴重，讓她直呼：「無敵星星是騙人的！」

一名女網友在臉書《爆怨公社》透露，她在4月26日確診，感染源是同事，好不容易已經痊癒了，她以為不會再中，結果再度中鏢，6月8日快篩陽性，「再來一次是…我有沒有這麼衰」，這次是被家人傳染。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO提到，2次確診症狀似乎變得更嚴重，頭一樣痛、一樣畏寒，一直咳嗽不止，好像要把肺咳出來，而且全身沒力氣，可是上次沒有肌肉痠痛，「這樣我是又要隔離7天嗎！」她痛批無敵星星是騙人的，「第2次症狀更想死，2次都一樣頭痛到靠X」。

原PO在3個月內2度確診。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲原PO已經打過3劑新冠肺炎疫苗。（圖／翻攝自爆怨公社）

經歷曝光後，引發一番討論，網友紛紛留言，「無敵星星真的很好笑、是在騙小孩嗎？真的是不夠嚴謹」、「另類的天選之人，多休息啦」、「保重身體，加油」、「無敵星星還是有，只是不是人人都是馬力歐」、「其實想一下就知道，沒有什麼無敵星星的，你感冒完，可能還是會再感冒啊」。

針對確診有無敵星星的說法，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞指出，若先前已打過疫苗後再染疫，確實會獲得比先前更多的保護力，目前律定是3個月內不會被列為確診或重新匡列，但所謂的無敵星星，不是叫大家故意染疫。

延伸閱讀
「地龍乾」飆漲1公斤1320元　滅絕式撲殺蚯蚓成生態隱憂
租屋5年房東報復性喊漲「一口氣多5千」　網揭暗黑真相：這樣還看不懂？
賈永婕冒大雨送兒童救命神器　一到院醫護喊：有病患急需使用

►絕美項鍊、戒指254元起！女孩們快買起來

ET快訊
歌王半癱「又爆腎衰竭送急診」　一度簽放棄急救
林義傑在做什麼「合法生意」　他超狂比喻秒懂
小玉賣換臉A片出庭又道歉　5被害人拒絕原諒「怒眼狠瞪」
快訊／台東驚現「超大地震魚」　畫面曝光
國泰產險開第一槍！「1情況」確診不理賠
把握雨停空檔！梅雨鋒面「回馬槍」甩雨彈時間曝
快訊／卓冠廷公布中和衛生所分機　第一線電話被打爆

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

分手5個月「前女友懷孕了」　痴情哥負責：我們結婚吧！結局綠炸

林義傑在做什麼「合法生意」　他超狂比喻秒懂：賣場試吃被控偷吃

男友勸賣婚前房產「先住公婆家」！他給10建議網狂推：正解

又傳染疫童MIS-C　高雄女童高燒連5天急送醫救治

快訊／台東太麻里驚現超大地震魚　對戰40分鐘拉上岸就地分享

12星座火象、風象走強運！一週運勢一次看　摩羯注意瑣事纏身

確保校園防疫安全　桃園高中以下教職員工加發每人2劑快篩

天生老闆命！命理師點名「5星座」適合創業：必賺大錢

菲律賓採認台灣預防接種證明　打高端疫苗也可入境免隔離

基隆城博會明開幕　國光客運1813路線尖峰10分鐘一班拚疏運

小S喜收姊夫具俊曄驚喜影片！　劉在錫.曹世鎬喊「熙娣」約她吃飯

父罹癌過世拿獎學金治喪　單親生奮發考上6國立大學

哈氣浪貓秒被「肉泥」征服　鄰居傻眼貓咪：我看了什麼

沙拉油當機油「環島一圈」　3男實測！最終失敗收場

台南白車猴鬼畜105秒 警傻眼「開罰結果曝」

柯P酸陳時中「每天報明牌」　嘆台灣這2年沒做好轉型

小巷弄會車互不讓道！　2白車對決僵持15分鐘

黑貓陪娃玩醫生家家酒　淡定演病人乖躺懷打針

爸爸帶娃以為已經哄睡　媽低頭見兒睜大眼笑翻

機車停大車車頭前陷盲區！　司機曝駕駛視野：真看不到

分手5個月「前女友懷孕了」　痴情哥負責：我們結婚吧！結局綠炸

林義傑在做什麼「合法生意」　他超狂比喻秒懂：賣場試吃被控偷吃

男友勸賣婚前房產「先住公婆家」！他給10建議網狂推：正解

又傳染疫童MIS-C　高雄女童高燒連5天急送醫救治

快訊／台東太麻里驚現超大地震魚　對戰40分鐘拉上岸就地分享

12星座火象、風象走強運！一週運勢一次看　摩羯注意瑣事纏身

確保校園防疫安全　桃園高中以下教職員工加發每人2劑快篩

天生老闆命！命理師點名「5星座」適合創業：必賺大錢

菲律賓採認台灣預防接種證明　打高端疫苗也可入境免隔離

基隆城博會明開幕　國光客運1813路線尖峰10分鐘一班拚疏運

還在用手機安撫孩子？　專家警告：影響智商與認知能力

假契約詐兆豐銀11.5億　豪宅建商「欣偉傑建設」16人遭起訴

背面敲3下「跳出iPhone相機」　10個隱藏技巧曝光：刪錯秒還原

日本爆款「神隊友」除菌噴霧　東森電視購物6／10開賣

超馬好手以刑逼民合法！　修法限縮著作權刑責避免爭議

陽明看上海出口遞延效應、疫情對供應鏈持續影響　支撐運價維持在高檔

上次落淚收拾...王詩聰不想再留憾　展現拚勁褲子都破了

外資狂賣貨櫃三雄、6檔金融股！台股險守16600　三大法人賣超92.73億

國光女神確診！嚴重「腦霧」感　曝7地獄症狀：像一直沒醒

先探／謝金河：注意下半年美中台的政治市

母子等車突遭怪漢推落月台！　8歲童下秒遭高鐵輾過...當場慘死

生活熱門新聞

快訊／死亡暴增211例「連兩天破紀錄」　今本土+72921

今年共3波！梅雨要掰了　颱風季將登場

他嘆台灣水果變難吃　「1原因」全場爆有感

莫德納次世代疫苗要來啦　醫想問BNT一件事

天選之妹「生理期突確診」　一票人驚：真的欸

突然高起來！連2天破8萬　沈政男給答案

不斷更新／全台校園遠距or復課懶人包

好市多烤雞藏隱藏秘密！會員：今天才發現

Omicron不能降級！前署長控「南韓死亡人數做假」

大型重機不忍了　7月上國道抗議

即／台中市高中以下遠距延長到17日

快訊／青少年第二死！17歲男確診到死亡僅2天

本土+72921例　3縣市病例數破萬！

每5人就有1人中！長新冠8大QA一次看　症狀「這2種最常見」

更多熱門

相關新聞

無敵星星沒效　打3劑女曝二次染疫更慘

無敵星星沒效　打3劑女曝二次染疫更慘

一名女網友今日（9日）在臉書PO文抱怨，4月間感染新冠肺炎，沒想到還沒經過2個月，快篩又驗出陽性，症狀比上一次確診還要嚴重，咳嗽咳到像要把肺咳出來，「無敵星星是騙人的，第二次症狀更想死」。雖然確診康復後3個月內等於吃到「無敵星星」，但無敵星星是有可能失效的，指揮中心發言人莊人祥表示，全台目前共有1212人二度染疫。

熱狗諷刺NFT亂象！歌詞驚見陳零九

熱狗諷刺NFT亂象！歌詞驚見陳零九

29歲孕婦遭判「只剩活2年」心碎：想陪寶寶長大

29歲孕婦遭判「只剩活2年」心碎：想陪寶寶長大

媽買屋！婆婆要求同住　還為大姑凹一間房…網轟爆

媽買屋！婆婆要求同住　還為大姑凹一間房…網轟爆

荳荳溫馨接送！小7歲鮮肉演員「肉身擋雨」

荳荳溫馨接送！小7歲鮮肉演員「肉身擋雨」

關鍵字：

周刊王爆怨公社第2次症狀更想死

讀者迴響

熱門新聞

蕭敬騰長居成都　經紀公司曝原因

溜滑梯綁「沾血西瓜刀」！警找到嫌犯已死亡

西門町旅館「3人房一晚1500」　前員工爆恐怖內幕

覺得累！她手指冒「2詭異變化」　醫一照X光：是肺腺癌

台南歸仁街頭槍戰　互轟35槍火拼畫面曝

賴弘國首PO第3任老婆「正臉照」！

快訊／死亡暴增211例「連兩天破紀錄」　今本土+72921

高雄農二代誤觸電網亡　父崩潰：都猴子害的

買房8年就繳清貸款　人妻曝開銷網看傻了

2千元租北市0.5坪！　房東曝：女房客躺5年「生小孩才搬走」

桃山女山友亡　救難人員徒步運下山

她40年前封「台灣第一美人」！曹西平翻出合照：這才是仙女

偶像老闆施暴練習生！網憑4線索搜索瘋猜是他

林義傑凌晨402字聲明！　比「著作權蟑螂惡劣」喊冤

今年共3波！梅雨要掰了　颱風季將登場

更多

最夯影音

更多
小S喜收姊夫具俊曄驚喜影片！　劉在錫.曹世鎬喊「熙娣」約她吃飯

小S喜收姊夫具俊曄驚喜影片！　劉在錫.曹世鎬喊「熙娣」約她吃飯
父罹癌過世拿獎學金治喪　單親生奮發考上6國立大學

父罹癌過世拿獎學金治喪　單親生奮發考上6國立大學

哈氣浪貓秒被「肉泥」征服　鄰居傻眼貓咪：我看了什麼

哈氣浪貓秒被「肉泥」征服　鄰居傻眼貓咪：我看了什麼

沙拉油當機油「環島一圈」　3男實測！最終失敗收場

沙拉油當機油「環島一圈」　3男實測！最終失敗收場

台南白車猴鬼畜105秒 警傻眼「開罰結果曝」

台南白車猴鬼畜105秒 警傻眼「開罰結果曝」

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面