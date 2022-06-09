3個月2度染疫！女子轟「無敵星星騙人的」：第2次更想死

▲外界認為已經確診過有如獲得「無敵星星」。（示意圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

本土疫情嚴峻，指揮中心曾表示，已經確診過康復並且解隔，3個月內再接觸個案不用被匡列，被外界形容吃到「無敵星星」。不過，有一名已經打了3劑疫苗的女網友抱怨，4月才染疫，結果過了2個月快篩又陽性，而且症狀比上一次嚴重，讓她直呼：「無敵星星是騙人的！」

一名女網友在臉書《爆怨公社》透露，她在4月26日確診，感染源是同事，好不容易已經痊癒了，她以為不會再中，結果再度中鏢，6月8日快篩陽性，「再來一次是…我有沒有這麼衰」，這次是被家人傳染。

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原PO提到，2次確診症狀似乎變得更嚴重，頭一樣痛、一樣畏寒，一直咳嗽不止，好像要把肺咳出來，而且全身沒力氣，可是上次沒有肌肉痠痛，「這樣我是又要隔離7天嗎！」她痛批無敵星星是騙人的，「第2次症狀更想死，2次都一樣頭痛到靠X」。

▲原PO已經打過3劑新冠肺炎疫苗。（圖／翻攝自爆怨公社）

經歷曝光後，引發一番討論，網友紛紛留言，「無敵星星真的很好笑、是在騙小孩嗎？真的是不夠嚴謹」、「另類的天選之人，多休息啦」、「保重身體，加油」、「無敵星星還是有，只是不是人人都是馬力歐」、「其實想一下就知道，沒有什麼無敵星星的，你感冒完，可能還是會再感冒啊」。

針對確診有無敵星星的說法，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞指出，若先前已打過疫苗後再染疫，確實會獲得比先前更多的保護力，目前律定是3個月內不會被列為確診或重新匡列，但所謂的無敵星星，不是叫大家故意染疫。

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