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最美豆腐岬珊瑚礁營釘穿身大逆轉　竟是海保署找他們來下手

▲▼最美南方澳豆腐岬美麗珍貴珊瑚礁被釘營釘， 引發環保人士公憤，竟是海保署委託屏東海生館珊瑚礁調查釘上。（圖／讀者提供，下同）

▲▼最美南方澳豆腐岬美麗珍貴珊瑚礁被釘營釘， 引發環保人士公憤，竟是海保署委託屏東海生館珊瑚礁調查釘上。（圖／讀者提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

知名潛水勝地的宜蘭南方澳豆腐岬海底珊瑚礁，日前，環保人士發現有4根長15公分的營釘穿身氣得跳腳，上網「緝凶」並痛批：「劣質潛水客是老鼠屎」。網友也怒轟：「很無言，照護海洋不及破壞速度」。不料案情大逆轉，海洋保育署回應，營釘是委託屏東海生館執行珊瑚礁調查釘上，會做後續檢討。

最美南方澳豆腐岬營釘穿身，海保署9日回應，營釘是釘在死亡的珊瑚礁上，未傷及珊瑚生態，研究人員日後透過營釘固定測點，觀察珊瑚礁長期變化，釘上營釘做法是否需要修正，海保署會聽取專家意見作後續檢討。

另，中研院生物多樣性研究中心研究員鄭明修，檢視環保人士拍攝的畫面，發現有些營釘疑似釘在活體珊瑚上，建議應釘在礁石或死亡珊瑚礁，避免影響珊瑚活體的生長。

事發後，宜縣環保人士潛入南方澳豆腐岬海域，目睹美麗珊瑚礁被釘上營釘，表面因此破損，感到相當心疼，經過搜尋共拔出4根釘，上岸後把畫面PO上網，痛批在豆腐岬珊瑚礁釘營釘，實在太過分，海裡面生態快崩潰了。

文中又指出，為了個人私利做出惡劣行為，是潛水界的恥辱，希望有人知道誰做的趕緊大義滅親，別讓豆腐岬裡面生態變成沙漠，最後補上一句「劣質潛水客真的是老鼠屎」，此文一出，破壞珊瑚礁行為，在網路上引發公憤。

至於為何在海底珊瑚礁釘上營釘？潛水界一度揣測可能是藉此固定繩索，讓海面繫上漂浮物，也有人認為是潛水客使用的潛水浮球錨定，沒想到是珊瑚礁生態調查所為。

▲▼最美南方澳豆腐岬美麗珍貴珊瑚礁被釘營釘， 引發環保人士公憤，竟是海保署委託屏東海生館珊瑚礁調查釘上。（圖／讀者提供，下同）

▲▼最美南方澳豆腐岬美麗珍貴珊瑚礁被釘營釘， 引發環保人士公憤，竟是海保署委託屏東海生館珊瑚礁調查釘上。（圖／讀者提供，下同）

▲▼最美南方澳豆腐岬美麗珍貴珊瑚礁被釘營釘， 引發環保人士公憤，竟是海保署委託屏東海生館珊瑚礁調查釘上。（圖／讀者提供，下同）

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宜蘭南方澳豆腐岬珊瑚礁營釘海保署生態調查

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