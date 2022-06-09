「第一次給阿姨好不好」宜蘭熟女突摸大腿求交往...16歲少年嚇跑

▲蔡姓婦人與少男相約在宜蘭火車站前買賣手機，竟要少男第一次給她。（資料照／記者游芳男攝）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭蔡40多歲婦人，2022年3月2日晚上7時許，與16歲少男網路相約在宜蘭火車站前買賣手機，少男依約上了婦人自小客副駕駛座要買手機，婦人見幼齒一時把持不，在交易談話過程中，突問「你是處男嗎」、「你把第一次給阿姨好不好」，也觸碰撫摸少男手及大腿，少男嚇死趕緊下車，過程被車旁少男友人游男錄下，事後少男對蔡女提告性騷擾，宜蘭地檢署偵結，向法院聲請簡易判決處刑。

處分書指出，蔡姓婦人與不認識的16歲少男，相約在於2022年3月2日下午7時許，在宜蘭火車站前進行手機買賣交易，見面後少男坐進婦人自小客的副駕駛座，談論手機交易事宜時，蔡女竟對少男說：「你好嫩，你是處男嗎」、「你把第一次給阿姨好不好」及「你不當我男朋友？」等語，並乘少男不及抗拒，用手觸摸其手部及大腿內側，少男嚇得趕緊下車，蔡女的行徑，被陪同的少男友人游姓少年以手機全都拍下。

檢方偵結，認為蔡女行為涉犯《性騷擾防治法》第25條第1項。另蔡女為成年人，故意對少年小勇犯罪，請依《兒童及少年福利與權益保障法》第112條第1項規定，加重其刑至二分之一。檢方並依《刑事訴訟法》第451條第1項聲請以簡易判決處刑。