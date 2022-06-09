快訊／第2例MIS-C「5歲童連7天高燒40度」　中重症+575創新高

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（9）日公布國內通報新增575例中重症個案，當中有1名兒童個案中包含先前已經揭露的第二例MIS-C（兒童多系統發炎症候群），為5歲男童，4月底確診新冠康復，5月底再次發燒到診所就醫，後續仍高燒至40度且連續7天，後來到醫院治療，目前已經出院；目前兒童重症累積43例，當中17例死亡。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，今年國內累積本土病例259萬3010人，當中有258萬4370人為輕症，輕症比例99.67%，中重症累積8639例，重症中有2731死。今日新增中重症通報575例，當中384例中症、191例重症；今日新增和已公布重症合計有211死。

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重症個案當中有第二例兒童MIS-C，羅一鈞說明，該案為5歲男童，本身無慢性病史，4月30日確診，曾有發燒、腹痛、嘔吐，曾經住院治療。5月26日再度發燒，出現噁心、嘔吐、腹瀉、結膜紅等症狀，到診所就醫服用退燒藥仍持續高燒7天，每天體溫達40度，6月2日轉至醫院，檢查發現結膜充血，發炎指數升高，超音波顯示影響心臟，出現冠狀動脈擴大。住院使用免疫球蛋白等藥物治療，病況好轉，6月7日出院。

指揮中心統計，目前兒童重症累積42例，17人死亡；重症個案分別有18例腦炎、9例肺炎、3例敗血症、4例哮吼、5例家中死亡、2例共病（腦腫瘤、癲癇重積）、2例MIS-C。

▲▼MIS-C及其常見症狀。（圖／指揮中心提供）

