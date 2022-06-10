LIVE／傳指揮中心6月底解散　陳時中最新說明

生活中心／綜合報導

中央流行疫情指揮中心今（10日）14:00召開記者會，由指揮官陳時中說明最新疫情。昨日中重症、死亡人數雙創新高，最新致死率已來到千分之1.05，攻破「陳時中防線」，台大名醫示警「台灣有『超額死亡』狀況」。另外，傳出指揮中心可能6月底解散，以及相關管制放寬、解禁規劃，行政院長蘇貞昌上午表示，近期召開防疫會議討論。

近期新冠肺炎單日確診人數仍在7~8萬上下浮動，陳時中曾預估疫情反轉時間點可能落在6月10日，也就是今日。北部確診數最近明顯下降，但中南部仍處高原期，而死亡也已經連續兩天創新高，昨天單日新增死亡211例、中重症新增575例，雙雙破紀錄。指揮官陳時中期望死亡率控制在千分之1，不過最新致死率已來到千分之1.05，相當於攻破「陳時中防線」。

感染科權威、台大兒童醫院院長黃立民直言，「台灣的確有超額死亡狀況」，最主要的標的就是有一些人發病僅3~5天、一週就死掉，這個現象是危險訊號，因為一般期待死亡個案是一個星期之後才死亡。黃立民指出，無法排除太晚診斷、無法很快拿到藥等流程問題，目前的醫療量能儘管很緊繃，但還不到不足的地步，只是從確診到醫院照護的流程仍有檢討的空間。

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新冠肺炎疫情進入高原期，每日確診雖多，但輕症佔99%，指揮中心開始研議逐步放寬管制的規劃。另外，還傳出指揮中心可能在6月底解散，因為年底將是縣市長選舉，陳時中要投入北市選戰，或者指揮中心由前副總統陳建仁接手。蘇貞昌上午出席活動時回應，現在趨勢漸漸向下降，隨著疫情和醫療量能控制好，將會在近期召開防疫會議，會由指揮中心對外宣布相關的進一步的作為。

指揮中心近期即將針對機組員放寬檢疫規定，預計從原本的3+4和5+5調整為0+7，傳出6/20起開始實施。不過，陳時中昨日在記者會被問及此事，他並未透露鬆口，僅回應「目前還沒定案」。