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普丁宣稱：只是把「自己的領土」拿回來　從未搶奪他國領土

▲▼普丁出席彼得大帝350周年冥誕展覽，並且與年輕企業家舉行會談。（圖／路透）

▲普丁出席彼得大帝350周年冥誕展覽，引用帝俄時代的歷史，暗示自己發動戰爭只是在拿回領土。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

俄羅斯總統普丁出席沙皇「彼得大帝」350周年冥誕，引用帝俄時代擊敗瑞典的歷史表示，戰爭的目的從來就不是搶奪他國領土，而是把自己的領土拿回來。暗示自己對烏克蘭發動戰爭的目的，跟彼得大帝一樣，只是奪回自己的領土。

根據《紐約時報》報導，普丁9日出席「彼得大帝」350周年冥誕展覽，與俄羅斯年輕企業家舉行會議時，以彼得大帝18世紀擊敗瑞典，征服波羅的海沿岸的歷史為開場。

▲▼普丁出席彼得大帝350周年冥誕展覽，並且與年輕企業家舉行會談。（圖／路透）

▲普丁對於彼得大帝的歷史非常崇拜。（圖／路透）

普丁說，「很顯然，將領土回歸，並使其壯大，這個任務現在落在我們的身上」。

普丁表示，當彼得大帝建立聖彼得堡時，歐洲沒有一個國家承認這屬於俄羅斯的領土。普丁這句話暗示，西方國家將會像幾個世紀前一樣，最終會承認這些被佔領的土地都是俄羅斯的。

彼得大帝以打開俄羅斯的「歐洲之窗」、以歐洲模式建造聖彼得堡，以及將西方技術和文化帶入俄羅斯而聞名。許多俄羅斯人擔心，普丁入侵烏克蘭已經關上了這扇窗戶。

▲▼普丁出席彼得大帝350周年冥誕展覽，並且與年輕企業家舉行會談。（圖／路透）

▲普丁出席彼得大帝350周年冥誕展覽，並且與年輕企業家舉行會談。（圖／路透）

普丁在會議中重申，俄羅斯不會像蘇聯那樣，將自己與世界其他地區隔離開來，即使美國和歐盟不想與俄羅斯做生意，亞洲、拉丁美洲和非洲國家也願意。

普丁強調，「我們的經濟將是開放的——誰不感興趣，誰就自取其辱，像俄羅斯這樣的國家不可能用柵欄圍起來，我們也不打算在我們周圍建立這樣的柵欄。」

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