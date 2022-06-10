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「俄國版」麥當勞來了！新LOGO設計曝光：1個漢堡配2根薯條

▲俄羅斯版麥當勞 。（圖／路透）

▲麥當勞5月退出俄羅斯市場。圖為拆除畫面。（圖／路透）

實習記者廖翊慈／綜合報導

美國速食業巨擘麥當勞公司上（5）月16日宣布，退出經營30多年的俄羅斯市場，出售給原本的事業夥伴亞歷山大（Alexander Govor），將改用新商標重新經營。近日「俄版」麥當勞LOGO曝光，採用綠底搭配「一個漢堡和兩根薯條」的圖案，視覺上看得出是「M」字母，但品牌名稱尚未公布。

▲新商標以「兩根薯條＋一個漢堡」為構思。（圖／路透）

▲新商標以「兩根薯條＋一個漢堡」為構思。（圖／路透）

根據《路透社》報導，麥當勞雖然退出俄羅斯市場，但仍保有商標權，因此新東家不可使用其商標、品牌、菜單等，Alexander Govor接手後，也推出了全新企業的新標誌，發言人表示，新標誌描述餐廳的2個主要符號，以「2根薯條及一個橘色圓形代表的漢堡」作為主視覺，墨綠色為背景底則代表「產品和服務」品質。

報導稱，Alexander Govor新公司的名稱為「Sistema PBO」，但還沒決定新品牌名稱，目前新菜單已經準備好。他也向外界透露自己的野心，希望能從原先850家門市，拓展到1000家，並且能在2個月內使用新商標全部門市重新營業，最快將能在12日重啟部分門市，他也向原先的員工保證，能保留原本的薪資福利兩年，屆時再做調整。

▲亞歷山大預計在兩個月內重啟全部的門市。（圖／路透）

▲「俄國版」麥當勞預計在2個月內重啟全部的門市。（圖／路透）

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