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傘兵帶女人進軍營「公然做愛」　數十人圍觀！荒淫影片外流慘了

▲▼英國陸軍。（圖／路透）

▲英國陸軍傘兵團爆發醜聞，有士兵將營外女子帶至軍營內，並在多個地點拍攝性愛影片。（示意圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

英國陸軍傘兵團第3營的總部位於科爾切斯特（Colchester）的梅維爾軍營（Merville Barracks）。然而，網路社交媒體上最近卻爆出一段性愛影片，其中拍到一名女子在營區內與第16空中突襲旅的士兵發生性關係，一旁還有數十名軍人「興奮觀戰」，禁忌畫面曝光後憲兵隊已介入調查。

《太陽報》、《泰晤士報》都報導了這件醜聞，英國傘兵團第3營「軍中性愛」影片外流，其中可見第16空中突襲旅的士兵在梅維爾軍營中的多個地點赤裸身體，和一名來自營區外的紅髮女子發生性關係，不僅拍到數十名士兵在圍觀，還有人對著正在「辦事」的同袍敬禮致意。

據報導，這似乎是雙方自願的歡愛現場，但這場肉慾狂歡已經震驚了英國軍方高層，皇家軍事警察（憲兵隊）正在調查這名女子是如何從外部被帶進營區，以及過程中是否違反任何軍紀。

英國陸軍一名發言人表示，「陸軍要求所有人員遵守最高行為標準，任何違反準則者都將受到調查，並將對他們採取適當措施。」由於皇家軍事警察針對涉及部隊人員的幾段影片仍在進行調查，將不會做出進一步評論。

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