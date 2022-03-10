「富商開價10萬」男騙女友拍性愛片　3個月狂戰！她得知真相怒告

▲女子受騙以為跟男友拍性愛片可賣錢，賣力演出卻得知上當。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者黃哲民／台北報導

北市一名吳姓男子想拍攝與女友「愛愛」的影片留念，但老是遭拒，他異想天開，謊稱有富商願以每部10萬元購買女友露臉的「愛情動作片」，女方因缺錢而同意，任由吳男邊持手機掌鏡邊和她交歡，事後等不到10萬元入帳，追問得知受騙，怒告吳男涉嫌詐欺，吳男坦承唬人，結果不僅一審被判刑2月、須沒收「犯罪所得」10萬元，女友還另案對他索賠，完全得不償失。

本案吳男（28歲）和女友交往期間原本就有親密關係，他想拍攝2人「滾床單」的影片收藏，以供日後回味，女方始終不肯，吳男突發奇想，利用女方急需用錢的心理，謊稱有一位秦姓大老闆想看女方的性愛影片，願出一部10萬元的價碼購買。

女方立刻說好，從前年（2020年）6月到同年8月，在吳男家多次和吳男做愛，並由吳男持手機錄影在她身上盡情發揮的過程，事後卻遲遲沒收到錢，女方起疑，一再追問，吳男因沒錢圓謊而穿幫，坦承當初說的拍片賣錢，都是騙局。

女方氣瘋了，告吳男涉犯對她強制猥褻、妨害秘密、意圖營利強制使人為性交、猥褻等罪嫌，檢方認定女方沒拒絕上床、也同意入鏡，將吳男被控的性侵、偷拍罪嫌都不起訴，但檢方認定吳男施用詐術，女方誤信能賣性愛片賺錢而同意拍片，起訴吳男涉犯詐欺得利罪嫌。

吳男出庭都認罪，法官認定吳男的犯行很不可取，也遲沒跟女方和解，判吳男2月徒刑、得易科罰金6萬元，並以吳男唬弄女友賣性愛片可賺10萬元的金額，當成本案「犯罪所得」，諭知全額沒收，可上訴。女方對吳男提起附帶民事求償，另案審理中。