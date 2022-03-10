　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「富商開價10萬」男騙女友拍性愛片　3個月狂戰！她得知真相怒告

▲桃園市謝姓男子去年2月間與未滿18歲女友交往，期間南下台中摩鐵發生親密關係，趁其裸睡時偷拍私密照還傳給好友炫耀。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲女子受騙以為跟男友拍性愛片可賣錢，賣力演出卻得知上當。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者黃哲民／台北報導

北市一名吳姓男子想拍攝與女友「愛愛」的影片留念，但老是遭拒，他異想天開，謊稱有富商願以每部10萬元購買女友露臉的「愛情動作片」，女方因缺錢而同意，任由吳男邊持手機掌鏡邊和她交歡，事後等不到10萬元入帳，追問得知受騙，怒告吳男涉嫌詐欺，吳男坦承唬人，結果不僅一審被判刑2月、須沒收「犯罪所得」10萬元，女友還另案對他索賠，完全得不償失。

本案吳男（28歲）和女友交往期間原本就有親密關係，他想拍攝2人「滾床單」的影片收藏，以供日後回味，女方始終不肯，吳男突發奇想，利用女方急需用錢的心理，謊稱有一位秦姓大老闆想看女方的性愛影片，願出一部10萬元的價碼購買。

女方立刻說好，從前年（2020年）6月到同年8月，在吳男家多次和吳男做愛，並由吳男持手機錄影在她身上盡情發揮的過程，事後卻遲遲沒收到錢，女方起疑，一再追問，吳男因沒錢圓謊而穿幫，坦承當初說的拍片賣錢，都是騙局。

女方氣瘋了，告吳男涉犯對她強制猥褻、妨害秘密、意圖營利強制使人為性交、猥褻等罪嫌，檢方認定女方沒拒絕上床、也同意入鏡，將吳男被控的性侵、偷拍罪嫌都不起訴，但檢方認定吳男施用詐術，女方誤信能賣性愛片賺錢而同意拍片，起訴吳男涉犯詐欺得利罪嫌。

吳男出庭都認罪，法官認定吳男的犯行很不可取，也遲沒跟女方和解，判吳男2月徒刑、得易科罰金6萬元，並以吳男唬弄女友賣性愛片可賺10萬元的金額，當成本案「犯罪所得」，諭知全額沒收，可上訴。女方對吳男提起附帶民事求償，另案審理中。

►MIT之光！超好穿「三花精梳棉內褲」打折了！

ET快訊
快訊／國安局證實：共機「運-8」在南海墜海
「富商開價10萬」女友狂拍性愛片　真相氣炸
快訊／曹格首發文！　單邊爆料誤導真相
曹格曾為女兒發毒誓「再喝酒就退歌壇」！　老婆也怒了
名導驚爆性侵「4女星受害」！　最新電影宣布撤檔
758萬瑪莎拉蒂碰撞逆向機車！女騎士噴飛亡
又要溼答答！　「全台有雨」時間出爐
大S閃婚遭爆「全面退出演藝圈」！　經紀人回應

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

男未繫安全帶辯「中風」不方便　搜出武士刀+毒品下場慘

疫情爆發竟哄抬防疫物資價格！無良商人抬價酒精飆漲8倍

不爽被按喇叭！他「裝子彈亮槍」怒喝斥：沒看過流氓　下場曝光

國軍「生物偵檢車」進水熄火竟通過驗收　上校涉貪560萬遭起訴

阿伯又出事！2年3車衝田裡　坐田梗發抖...婦搭警車：擱低剉咧

女客買名牌包晚結單遭譏「笨死人了」　直播賣家演很大挨告

「富商開價10萬」男騙女友拍性愛片　3個月狂戰！她得知真相怒告

淫邪教會長老性侵13童最小才7歲　重判18年入監又對獄友伸狼爪

驚悚撞擊影像曝！台南善化深夜2車相撞　3人拋出車外1命危

758萬瑪莎拉蒂撞擊影片曝！碰撞逆向機車　女騎士噴飛送醫不治

終於要見大S！具俊曄抵台了　心情好自拍…親切揮手問候

朱芯儀「確定切除右乳」：衝擊很大　化療「頭髮掉光+指甲斷裂」勇敢抗癌

媽帶2小孩與愛犬逃難遭炸死　約克夏斷腿哀號忍痛撐一天

19歲卵巢癌末期！被宣判安寧　長髮妹抗癌5年樂觀戴氧氣熱舞

具俊曄電話情牽大S...陶晶瑩虧「沒用IG？」　鼓勵離婚婦女談戀愛：不用跟愛情說再見

釣魚釣到獒犬！反被當獵物追　台中男狂奔400公尺狼狽保命

曹格大鬧餐廳！狂飆髒話砸場　內湖警證實：社維法送辦

「大S老公」具俊曄抵台！　帥氣軍綠外套現身直奔隔離

火燒尾巴！英短貓呆坐沒發現　媽急撲滅...牠一臉問號：啥事？

邱鋒澤秒拒小S一夜情邀約　吼「樓上揪樓下」公主抱丟丟妹伸紳士手

男未繫安全帶辯「中風」不方便　搜出武士刀+毒品下場慘

疫情爆發竟哄抬防疫物資價格！無良商人抬價酒精飆漲8倍

不爽被按喇叭！他「裝子彈亮槍」怒喝斥：沒看過流氓　下場曝光

國軍「生物偵檢車」進水熄火竟通過驗收　上校涉貪560萬遭起訴

阿伯又出事！2年3車衝田裡　坐田梗發抖...婦搭警車：擱低剉咧

女客買名牌包晚結單遭譏「笨死人了」　直播賣家演很大挨告

「富商開價10萬」男騙女友拍性愛片　3個月狂戰！她得知真相怒告

淫邪教會長老性侵13童最小才7歲　重判18年入監又對獄友伸狼爪

驚悚撞擊影像曝！台南善化深夜2車相撞　3人拋出車外1命危

758萬瑪莎拉蒂撞擊影片曝！碰撞逆向機車　女騎士噴飛送醫不治

男未繫安全帶辯「中風」不方便　搜出武士刀+毒品下場慘

一天體會冬夏！日夜溫差18°C　「高壓迴流」好天氣持續一整周

TPOC／支持者也怒！303停電民進黨網路負聲量暴增　恐影響年底選情

別再當縮頭烏龜！12星座情轉淡的「4大徵兆」發現了不如就勇敢面對

疫情爆發竟哄抬防疫物資價格！無良商人抬價酒精飆漲8倍

分手後「想跟12星座當朋友」先等等！認清他們「斷聯背後」的辛酸原因

《驚人的星期六》男星宣布結婚！「好友升格老婆」婚期公開

高雄男騎車訪友迷航...路邊無助發抖　里港警送返家

尹錫悅召開當選記者會！強調將與中國發展「相互尊重」的關係

勞力士抵制俄羅斯暫停供貨　「市面所見都是戰前庫存錶」

印尼恐怖「血蘭花」吞人！　村民剖開5M巨蟒驚現失蹤農夫

社會熱門新聞

歌手曹格酒後大鬧餐廳！

阿北又出事！同地點又有人「開車衝田中」

砂石車撞雙載機車　男女彈飛雙亡

南投4.4星民宿偷拍14人　少東下場出爐

懷疑妻子偷吃！工程師抓鐵證反遭判刑

軍卡擦撞BMW「市民大道躲貓貓」！駕駛夫氣炸還原過程

758萬瑪莎拉蒂碰撞逆向機車　送醫不治

機車竄出砂石車撞上　1死1重傷

台南重大車禍！　2車激烈衝撞3傷1命危

詐500萬助理費　嘉義9頭身美女議員遭聲押

高雄BMW連撞2車起火！目擊者：副駕狂喊救命

花心男斷腿被放生　小三照顧18年挨告

台中惡火6死　他躺4天淚：什麼都沒了

竊賊盯上「植物界愛馬仕」　65萬鎮店之寶擺2天掰了

更多熱門

相關新聞

淫邪長老性侵13童　入監又對獄友伸狼爪

淫邪長老性侵13童　入監又對獄友伸狼爪

屏東一處偏鄉教會藍姓長老於2016年因猥褻2名女童、11名男童長達4年，被依強制性交、強制猥褻等罪判18年徒刑定讞，發監執行，沒想到藍男在高雄監獄服刑期間，繼續對一名有輕度智能障礙的男受刑人撫摸其下體，經過法院1、2審判藍10個月有期徒刑，他不服是出上訴後，最高法院駁回藍男之訴，全案定讞。

已經墮胎2次…16歲少女遭父「強行連結」

已經墮胎2次…16歲少女遭父「強行連結」

誆稱少女欠錢逼迫嘿咻　「每個禮拜讓我爽」

誆稱少女欠錢逼迫嘿咻　「每個禮拜讓我爽」

女半裸驚醒看LINE崩潰　控2男性侵結果曝

女半裸驚醒看LINE崩潰　控2男性侵結果曝

18歲女確診隔離　姊夫闖入強行脫褲

18歲女確診隔離　姊夫闖入強行脫褲

關鍵字：

性侵性愛影片妨害秘密詐欺得利

讀者迴響

熱門新聞

大便完擦到「衛生紙全白」才乾淨？專家點破1關鍵是警訊

首例豬心移植成功患者　術後2個月去世

S媽暴怒飆罵新女婿「別搶我女兒」！

老婆開車傳儀表板照「燈一直亮」　千人看傻眼

五角大廈證實「烏克蘭戰果」　普丁部隊95%無損

具俊曄與媽媽同住！首爾「7000萬豪宅內裝曝光」

歌手曹格酒後大鬧餐廳！

克里姆林宮：美國已向我們宣戰

美估烏克蘭最終結局　他揭俄軍有1點根本故意的

公婆車禍過世「丈夫竊喜」！原因曝光網心疼

入夜急墜10°C！1圖看懂氣溫走勢

他體重「詭異狂掉」罹癌王！醫嘆：6個月後離世了

被爆大鬧餐廳！曹格還原始末：我才不會道歉

大S閃嫁具俊曄遭爆「全面退出演藝圈」！

鄰居告她「虐童」　社工上門超糗

更多

最夯影音

更多
終於要見大S！具俊曄抵台了　心情好自拍…親切揮手問候

終於要見大S！具俊曄抵台了　心情好自拍…親切揮手問候
朱芯儀「確定切除右乳」：衝擊很大　化療「頭髮掉光+指甲斷裂」勇敢抗癌

朱芯儀「確定切除右乳」：衝擊很大　化療「頭髮掉光+指甲斷裂」勇敢抗癌

媽帶2小孩與愛犬逃難遭炸死　約克夏斷腿哀號忍痛撐一天

媽帶2小孩與愛犬逃難遭炸死　約克夏斷腿哀號忍痛撐一天

19歲卵巢癌末期！被宣判安寧　長髮妹抗癌5年樂觀戴氧氣熱舞

19歲卵巢癌末期！被宣判安寧　長髮妹抗癌5年樂觀戴氧氣熱舞

具俊曄電話情牽大S...陶晶瑩虧「沒用IG？」　鼓勵離婚婦女談戀愛：不用跟愛情說再見

具俊曄電話情牽大S...陶晶瑩虧「沒用IG？」　鼓勵離婚婦女談戀愛：不用跟愛情說再見

熱門快報

《聲林之王3》總決賽3/11登場！

《聲林之王3》總決賽3/11登場！

3/11本周五晚間九點 《聲林之王3》總決賽ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物APP下載領30

東森寵物APP下載領30

歡慶東森寵物官方APP上線，下載即領30元折價券！趕快下載，輸入兌換碼領30！

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面