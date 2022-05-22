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22歲妹畸戀60歲男！偷拍性愛影片「敲詐8900萬」：我想站穩腳根

▲桃園市李姓男子3年前與已婚婦人發生婚外情，人妻交往未滿3月即求去，李男竟將2人性愛影片與照片傳給人妻友人甚至大學學弟挨告。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲於女偷錄與男友的性愛過程，分手後敲詐近8,900萬元。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者柯振中／綜合報導

北京海淀區22歲的於姓女子與年近60歲的宋姓男子發展成情侶關係，沒想到竟偷拍2人的親密過程，藉此勒索2,000萬元（人民幣，下同，約新台幣8,886萬元），最後被依法判刑，得不償失。

綜合陸媒報導，於女2021年1月與年近60歲的宋男認識，雖然宋男已婚，雙方還是發展成情侶關係，2人交往一年後，因為細故分手。

分手以後，於女拿出交往期間偷拍的性愛影片，威脅宋男給予2,000萬元（約新台幣8,886萬元），否則將公開2人的親密畫面。

▼於女錄下2人的性愛過程，分手後進行敲詐。（示意圖／免費圖庫PEXELS）

▲性愛。（圖／取自免費圖庫PEXELS）

宋男對此感到恐懼，選擇報警處理。於女落網後則說，只是想多要一點錢，藉此在北京站穩腳根。北京市海澱區法院近日一審判決出爐，依照敲詐勒索罪，判於女3年6個月有期徒刑，還要繳納罰金。於女大好年華要在獄中度過，得不償失。

網友們看完於女的案例，忍不住留言嘲諷，「想一步登天終究還是太年輕了，你大爺還是你大爺」、「22歲給60歲的人當情人？這下好了，人財兩空」、「2,000萬，你可真敢要啊」、「這下北京有房了，最起碼能住三年」、「好傢伙，兩千萬開什麼玩笑？財力雄厚的人也不敢這麼飄。 這屬實是把自己給玩死了。果然還是太年輕。」

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