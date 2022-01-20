ØZI驚曝「性愛影片在前女友手上」　警祭秘密武器將約談女主角

記者張君豪／台北報導

歌手葉璦菱親兒、本名陳奕凡（25歲）的歌手ØZI，近日與前女友自拍性愛影片遭外流，ØZI本人19日深夜11時許在經紀人陪同下，到住處附近的大安警分局敦化南路派出所報案請求協助，並對散佈影片網友提告妨害風化，由於該影片有在國內外部分論壇網站散播情事，警方將會根據網路查核結果請網友到案說明，也將傳喚ØZI前女友到案說明所持有性愛影片流向。

▲ØZI現身說明報案原因。（圖／記者游宗樺攝）

ØZI性愛影片外流後，原本外傳18日晚間他將到大安警分局敦化南路派出所報案，但因工作延遲，直到19日晚間11時許才由經紀人陪同下前往報案，據了解，ØZI與女友一同入鏡拍攝，是女友使用自己手機所為，事後影片檔案也在女友那邊，研判影片流出應與前女友有關。

▲Keanna和ØZI近日話題引發網友討論。（圖／翻攝自我是艾姬臉書）

ØZI向警方表示、這段影片拍攝時間在4年多前，拍攝過程當下雙方都同意知情，近來經經紀人及朋友告知才知道影片外流，他到警所報案也提供張貼散播私密影片的網路論壇給警方。

警方初判此案涉及妨害風化、散播猥褻物等罪責，目前先透過網站業者取得上傳影片者的網路登錄檔就可揪出散播影片兇手，警方將進一步傳喚ØZI前女友說明釐清影片外流情況，同時警方也呼籲包含網站業者、民眾切莫散播他人私密影片以免觸法，如果影片經非法上傳，警方也可能會同台灣網路資訊中心（TWNIC）進行「網站停止解析」等封鎖網域動作、力阻非法私密影片擴散。

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