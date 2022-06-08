花蓮高中以下6／9實體上課　縣府提醒快篩陽勿入校園

▲花蓮縣長徐榛蔚於防疫記者會上宣布，6月9日起開放高中以下學生到校上課。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣8日新冠染疫新增1223例，花蓮縣政府下午舉辦疫情說明記者會，縣長徐榛蔚表示，無論到校上課及暫停實體課程，對於確診數並未有顯著影響，但為讓孩子享有實體受教的權益，6月9日高中以下（含幼兒園）學生將可到校上課。

針對新冠疫苗校園已施打完畢，徐榛蔚指出，幼兒園第一劑施打率為49.5%、國小施打率為64.1%、國高中第三劑施打率為50.9%。今日起於「中正體育館」及「吉安國小」針對5歲至11歲的兒童設置大型補接種站，現場開放隨到隨打，徐縣長提醒家長留意子女施打後的身體變化，如發燒、心悸或其他不舒服，須儘速反映並就醫。

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▲花蓮縣8日新增1223例新冠確診，累計染疫人數43116人。

衛生局長朱家祥表示，花蓮縣共計有70家提供視訊診療之診所，花蓮市21間、吉安鄉7間、秀林鄉2間、鳳林鎮1間、光復鄉1間、萬榮鄉1間、瑞穗鄉1間、玉里鎮3間。另外，花蓮慈濟多功能篩檢站仍有提供服務，請鄉親就近就醫，每日上午9時至下午4時提供快篩陽性反應、PCR採檢、防疫門診及領藥等服務，一站式的服務讓鄉親更便利，對於家用快篩後結果有疑慮的鄉親可多加運用。

▲花蓮教育處代理處長翁書敏提醒，雖然開放實體上課，但是請學生在家先行快篩檢測，結果為陰性方可入校。

朱家祥再次提醒，高中以下學生接種疫苗後，若出現持續發燒超過48小時、常見疫苗副作用幾天後仍未消失、出現嚴重過敏反應，像是呼吸困難、心跳加速、虛脫與全身紅疹等，以及疑似心肌炎症狀應，請立即就醫。針對兒童腦炎重症前驅症狀，若孩子有體溫大於41度、意識不佳、持續昏睡、持續頭痛、持續嘔吐、肌躍性抽搐、步態不穩等情形，請家長立即將孩子送醫。

對於高中以下（含幼兒園）學校9日將恢復實體上課，教育處代理處長翁書敏說明，為維護校園學生及教職員工健康安全，請學生於當天上午入校前，在家先行快篩檢測通報，結果為陰性者，學生方可入校，結果為陽性者請進行確診隔離。

