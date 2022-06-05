快篩陽隔離「從哪天開始算」？醫7字秒解：不能出門了

▲居家隔離從哪天開始算？醫師7個字秒解答。（示意圖，非本新聞當事人／網友茉莉提供）

記者李佳蓉／綜合報導

本土確診數近日每天在6～8萬例上下徘徊，快篩陽經醫師診斷為確診新制上路後，仍有不少人誤煞煞「隔離到底從哪一天開始」，要關到何時？耳鼻喉科醫師張益豪指出，只要記住「醫護人員有參與」的那天當作第0天，就不能出門了，Day1～7好好在家居家照護，直到Day8才能出關。

張益豪在粉專解釋，快篩陽性視訊確診，無論是昨天6/4還是今天6/5快篩兩條線，若與醫師約6/5視訊看診，「因今天有醫療人員的參與，所以今天算是D0」，醫師會協助通報與上傳。因此於6/5～12都不能出門，6/13週一才可以出門，13日起屬於自主健康管理，免快篩即可出門，但應避免前往人多的地方以防群聚或傳染。

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此外，張益豪也提醒，請勿拿超過24小時的快篩盤，以免被醫師拒絕判讀，如此一來會浪費自身及醫療人員的寶貴時間，「建議拿當天的，昨天的勉強可以用，但兩天前的一定會被拒絕。」

▲醫師親自繪製示意圖，教你怎麼拍才能省下視訊診斷的時間。（圖／截自張益豪醫師粉專）

張益豪另假設，如果是6/4做PCR、6/5報告出來，隔離期是到何時呢？他重申，「醫療人員有參與的日期」，即為4日為Day0，雖然報告隔天或後天才出爐，但基本上做完PCR後應乖乖躲在家等報告才對，所以6/4～11不能出門，12日才可以。第8天屬於自主健康管理，免快篩即可出門，但應避免前往人潮擁擠處。

張益豪補充，當民眾拿到居隔書，可依照「醫療人員有正式參與的那天是D0」快速判斷對方是否有筆誤寫錯，當然最高判定原則仍交給地方衛生局。