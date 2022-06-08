台南議會成選舉戰場　經發局長遭黑函攻擊將提吿自清

地方中心／台南報導

台南市議員、國民黨市長參選人謝龍介，昨日以不具名黑函，指控市府經發局長陳凱凌。陳凱凌表示，對於不實黑函內容，除了自請政風調查外，對於散佈不實言論將提起告訴。

對於黑函中，有關七股工業區有人在「喬土方」一事，經發局長陳凱凌表示，土方這部份目前已請第三方單位來協助進行鑑定與釐清，而該開發案經費48.7億皆依照契約規定辦理。

有關太陽能光電核准按，經發局表示，市府委請各領域專定學者委員，及各局處代表所組成的聯合審查小組，對案件的環境影響進行詳細評估，對於新申請案件皆要求確實掛文，一切公開透明。

陳凱凌個人也強調，對於不實黑函內容，除交政風調查外，散佈不實言論將提起告訴，並提出下列點回應：

1.對於昨天謝龍介議員提出黑函質詢，內容絕非事實，議會是神聖的民主殿堂，謝議員僅以黑函不實內容質詢，並未向本局調閱任何資料來了解事實問政，希望謝議員放下言論免責權，如在外仍有不實說法，本人定將提出告訴。

2.昨日質詢時，議員表示對七股開發預算增加提出保證，顯不合理。因109年底所公告預算為48.7億元為上限，且廠商在評選及合約內容均有承諾於六年內依照48.7億元內「如期如質」完成開發，經發局將會依法，依合約辦理。

3.七股工業區開發案，一年預算暴增24億元，陳凱凌局長強調這每一分錢都是民指民膏，身為政務官一日，本該為市民把關，絕不會對「黑函背後勢力」屈服。

4.有關太陽能光電於109年度前，未依照公文流程規定，申掛文號等情況，經發局在110年就有進行內部檢討並強力要求業務同仁必須依法行政，並進行各項制度面改善，除了聯審制度、審查標準一致化、掛文號宣導等各項精進措施，而106.5至109.8未辦理聯審通過件數為86件，平均每月僅通過2件，平均審查時間超過3個月；聯審後110.3至111.4，共通過246件，平均每月核准19件，平均審查時間在一個月內。

▲針對七股工業區開發案，台市府經發局長陳凱凌面對台南市議員邱莉莉市政總質詢時，再次澄清黑函內容絕非事實，並說明土地配置變更、土方來源等計畫內容，一切依法行政，為市民把關。（影片／取自YouTube，如遭刪除請見諒。）