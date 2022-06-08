竹市+1806！疫苗注射站全齡開放　社區醫療站營運至6／11止





▲新竹市今日新增1806病例。（圖／新竹市府提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹市今（8）日新增1,806名確診個案，今（111）年以來累積46,107名確診個案，目前累積居家照護者為8,487人、居家隔離者為2,950人。

市府表示，體育館施打站（公園路295號）自今日起至周五（10日）連續3日開放全年齡、不限劑次、隨到隨打輝瑞（BNT）疫苗，設站時間為08:00至11:00、下午14:00至17:00，請符合中央規定接種資格民眾儘速施打，也因兒童及成人劑量不同，動線將會分流。

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另，民眾仍可於醫療院所開診時間預約接種疫苗：「5-17歲兒童和青少年輝瑞疫苗」和「6-11歲莫德納」診所、各廠牌疫苗診所，而社區醫療站營運至本周六止。

▲▼疫苗相關訊息。

市府提醒，設籍新竹市65歲以上老人及55歲以上原住民，於6月30日前接種任一劑次疫苗皆可獲得500元超商禮券及2劑居家快篩試劑，請符合接種資格之民眾踴躍前往接種，保護自己、保護家人。

此外，近日有民眾詢問可否追加施打第四劑，衛生局說明，指揮中心目前僅開放65歲以上長者、長照機構住民及滿18歲以上免疫不全及免疫力低下且病情穩定者於第1次追加劑（第3劑）滿5個月後才可接種第2次追加劑（第4劑），暫未全民適用。若有任何相關問題，請詳參本市防疫資訊網，或洽03-5320900（24小時專人服務）。

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