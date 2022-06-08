快訊／台中+1.1萬全國最多！　遠距再延一周？盧秀燕回應了

▲台中今+1.1萬例全國最多！盧秀燕：停課是否再延一周「明天公布」。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

台中市今天單日新增1萬1587例，全台最高。市長盧秀燕今日召開疫情線上記者會表示，疫情處於高原期，推估跟假日效應有關，篩檢人數較少。另外，已有縣市宣布下周開始恢復實體上課，台中是否跟進？盧秀燕今天也表示，停課或復課會依據最新的疫情資訊，及廣徵家長團體意見後，預計明天宣布對外說明。

台中市今日新增1萬1587例，盧秀燕指出，推估有幾個原因，第一、從疫情趨勢上來判斷，北部疫情開始下滑，中南部正在疫情高原期，評估可能有1至2周的高原期時間；第二、觀察線性圖，每個下降的低點都是假期，因此假日效應很明顯，篩檢人數比較少，但週二、週三數字就開始攀升，由於端午連假期間篩檢人數少，今日是第三個開工日，確診的線性圖反應出來，台中疫情正處於高原期。

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▲盧秀燕表示，暫停實體課程，改採線上教學的措施，能避免學生大幅確診的情形。（圖／記者游瓊華翻攝）



外界關心，台中的學校停課是否再延一周，還是恢復實體課程，盧秀燕表示，停課或復課會依據最新的疫情資訊，及廣徵家長團體意見後，預計明天宣布對外說明。

盧秀燕指出，從7至18歲的學生確診曲線圖可發現，台中市高中以下暫停實體課程，改採線上教學是從5月23日開始；7至18歲的確診人數佔比都往下探，即便近日台中處於高原期，甚至全市確診破萬人，孩子們的確診率都往下。據此可以得知，「暫停實體課程，改採線上教學」的措施，能避免學生大幅確診的情形，有一定程度的幫助。

▲中南部正在疫情高原期，評估可能有1至2周的高原期時間。（圖／記者游瓊華翻攝）



盧秀燕強調，目前有關是否復課正反意見都有，市府必須廣徵家長團體。此外，台中市校園施打兒童疫苗預計在6月10日告一段落，施打完後要14天才會產生效力；部分已經恢復實體課程的縣市，按照學生確診狀況，也不少學校發生上課了一、兩天，接著又因為班上學生確診而停課，此種情形市府也會一併觀察。

盧秀燕說，台中市高中以下（含公私幼兒園人數）大概是40萬5000人左右，目前停課11天，平均到校人數約3.6萬人，換算每天到校人數約1成左右，以國小及幼兒園學生到校人數居多，即便停課期間，家裡無法照顧孩童的家長，也可將孩子送往學校。市府會持續整合相關的資訊，明天會對外公布最新措施。