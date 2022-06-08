新加坡確診亡「封棺後可守靈3天」　陳時中：請內政部從人情上考慮

▲中央流行疫情指揮中心記者會，指揮官陳時中說明。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

新冠確診死亡個案遺體火化爭議不斷，借鏡國外經驗來看，連華人眾多的新加坡也允許喪家守靈3天。指揮中心指揮官陳時中今日表示，會請內政部從人情上考慮，在控制疫情可接受範圍可能怎麼做比較符合大家需要。

陳時中昨針對遺體火化爭議表示，規定從一開始就強調「屍體應該要火化、深埋要衛生機關報准」，當中並沒有規定時間，但是為了大家安全、避免染疫風險，所以一再要求「快速進行相關火化」。但陳也說，「沒有規定24小時之內」並不是指24小時內火化是錯的，應該說「這是對的，只是沒有明寫」，再引發一波爭議。行政院發言人羅秉成今日上廣播專訪被問及是否有彈性空間，他表示「技術性做法都可來嘗試看看」。

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國際經驗新加坡都允許喪家守靈3天。陳時中表示，新加坡是屬於封棺之後守靈，在這樣的情況下，以它那樣規定跟我們防疫上的要求並不違背，以前考慮這事情對公共衛生要求大於人情，總希望說能把疫情守住，現在已經稍微輕症化，可以思考人情的顧慮比較多，可以怎麼大家心裡比較滿足。

陳時中說，這兩天他自己思考這問題，認為有相當困難度，也相信每個人有不同的看法，所以可以更多人集思廣益，會請內政部在方方面面接觸較多從人情上考慮，在控制疫情可接受範圍可能怎麼做比較符合大家需要。