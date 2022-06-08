恩恩爸質疑1922沒優先處理！陳時中：那天有4萬多通電話「每人都很急」

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中和2歲男童「恩恩」染疫病逝引發社會關注，恩恩爸質疑1922接到電話後，花了124分鐘才轉送。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，那天電話有4萬多通，每個發生情況的家屬都非常急，會稍微檢討一下1922的SOP，看怎麼做才能更迅速。

恩恩爸今受訪時表示，7日已經收到了衛福部疾管署（1922）補充的橫向通聯紀錄文字，但內容簡略，也沒有提供詳細的電信通聯紀錄作為佐證，他已回電疾管署的專員，提出補充資料的請求。指揮中心也回應，只要是1922專線有紀錄的部分，皆會儘快提供，包括錄音檔與相關通聯紀錄。

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而針對1922花了124分鐘才轉送一事，指揮中心稍早回覆「1922沒有調度119或防疫計程車等權限。」陳時中在下午疫情記者會表示，1922負責回答相關疑問或轉相關單位回答，那天1922有4萬多通電話，每個發生情況的家屬都非常緊急，希望可以處理更快一點。

陳時中說，有看過錄音很清楚是緊急狀況，第一線人員認為是緊急狀況，應該要特別快速處理，未來也會稍微檢討1922的SOP，不純粹只有說明疫情，針對緊急情況下，可以負擔通報或緊急調配責任，看看怎麼做才能更迅速。