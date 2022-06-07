考生注意！113學年分發入學　809系組不參採數學、470系組參採數甲

▲113學年度分科測驗，共有809系組不參採數學。（圖／記者湯興漢攝）

記者許敏溶／台北報導

高一生注意！招聯會在上個月已公布113學年度繁星推薦、申請入學招生管道數學考科參採查詢系統，隨著今（7日）正式宣佈114學年才將數學乙納入分科測驗（前身指考）考科，招聯會也公布113學年分發入學參採科目狀況，共有809系組不參採數學，僅參採學測數A有134系組，僅參採學測數B則有340系組，參採分科測驗數學甲更高達470系組，提供給目前高一學生選課規劃參考。

過往各大學招生管道要參考哪些考科，都是簡章公布時才知道，但由於108課綱上路之後，數學有分成數A與數B，招聯會提前兩年公布，包括繁星推薦、申請入學、分科測驗等三個管道參採哪些考科，讓高一升高二學生提前知道，理想校系參採哪些考科。

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不過，由於之前分科測驗要從哪一學年納入數乙仍未確定，招聯會在今年5月2日公布113學年三管道的數學考科參採情形，僅公布繁星推薦、申請入學兩個管道參採數學考科狀況，隨著招聯會在今天宣布，114學年正式將數乙納入分科測驗考科，招聯會也在今天下午，公布103學年分科測驗參採數學考科狀況。

▲根據招聯會統計，113學年度分科測驗，共有809系組不參採數學。（圖／記者湯興漢攝）

根據招聯會資料，113學年分發入學參採數學考科狀況，不參採數學科有809系組，僅參採學測數A則有134系組（含檢定或採計），僅參採學測數B則有340系組（含檢定或採計），僅參採分科測驗數甲則有470系組（採計），而參採學測數A及分科測驗數甲則有41系組，另參採學測數A或學測數B均可，考生具備其中一科即可則有95個系組。

至於113學年度繁星推薦管道部分，根據招聯會資料，不參採數學有763個系組，僅參採數A有591個系組，僅參採數學B有346個系組，數A及數B均可進行招生分組或擇一檢定則有104個系組。

在113學年申請入學管道部分，根據招聯會資料，不參採數學有888個系組，參採數A有656個系組，參採數B則有381個系組，數A及數B均可進行招生分組或擇一檢定則有110 個系組。