逆子16刀捅死老父！辯「哥哥殺死假爸爸」求減刑　一審判10年

▲高雄一名患有思覺失調症的男子，狂砍父親16刀致死，判關10年。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者黃資真／高雄報導

高雄一名康姓男子因向父親要求網路吃到飽的手機時未獲理會，盛怒之下持水果刀狂砍16刀，父親當場身亡。康男辯稱自己有思覺失調症，又曾說「我有很多個爸爸」，但法院認定事發當下康男意識清楚，應是羈押期間發展出「哥哥殺死假爸爸」之妄想內容，依殺害直系血親尊親屬罪，判10年。

判決指出，康姓男子去年8月4日早上，在家中客廳向父親要求提供網路吃到飽的手機，然而父親不予理會，康男竟震怒拿水果刀狂捅對方胸背等部位共16刀，父親因大量出血及血胸不治，2名大樓保全先後報警處理。

康男坦承上述犯行，辯護人則表示，精神鑑定書上記載「康男表示不恨父親，雖無殺害父親的意思，但仍因過度氣憤而失控刺傷」，且康男也沒有刻意針對父親的重要部位下手，故認康男主觀上僅有傷害之犯意，並無殺人之意。

此外，康男也在17歲時被診斷出患有思覺失調症，行為時認為自己的父親是「假爸爸」，未意識到是直系血親尊親屬。

不過，康男起初在偵訊時，均表示被害人是父親，到法院審理訊問時卻改稱「我有很多爸爸」，法官因此推定康男在羈押期間，發展出「哥哥殺死假爸爸」之妄想內容，此舉恐是為了將行為合理化以卸責，或是遭逢重大事故，無法承受衝擊，而以妄想隔絕自身罪惡感。

即使患有思覺失調症，康男在案發前一晚也有服用睡前藥物，睡眠狀態良好，無精神不濟之情形，當時應處部分緩解狀態，案發後亦能請求他人協助，可見其當下有理解判斷能力，未受妄想或幻聽症狀影響。

高雄地院認定，康男是在明知被害者為親生父親的清醒狀態下，持刀砍死對方，因此依殺害直系血親尊親屬罪，判有期徒刑10年。