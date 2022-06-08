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看阿湯哥、侏羅紀都100！岡山秀泰影城試營運　清晨爆千人排隊

記者陳宏瑞／高雄報導

北高雄首座結合影城的大型購物商場「岡山樂購廣場」，日前啟動試營運，秀泰影城則是今（8）日開幕，業者推出開幕一連3天電影票只要100元的優惠活動，活動上午9點才開始，但民眾一早7點就來排隊，大約有將近1000人排隊等著買票，買到的民眾都覺得「賺到了」。

▲▼岡山秀泰影城開幕 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲岡山秀泰影城今日開幕 。（圖／記者陳宏瑞攝）

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▲▼岡山秀泰影城開幕 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲岡山秀泰影城開幕推出前3天100元的優惠。（圖／記者陳宏瑞攝）

睽違2年，高雄再有新影城開幕，秀泰影城斥資1.5億元於北高雄插旗，打造南高屏銀幕尺寸最大的「雷射4K超級巨幕廳」，挑高五層樓15米高、22米寬，共有13廳、1428席座位，這也是秀泰於高雄第2個據點。

▲▼岡山秀泰影城開幕 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲民眾購買電影票。（圖／記者陳宏瑞攝）

岡山秀泰在今日開幕，業者也趁勢推出優惠，首3日看電影只要100元，活動於上午9點開始，一人限購4張票，優惠票組數量有限，售完為止。

▲▼岡山秀泰影城開幕 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲岡山秀泰影城開幕推100元優惠，吸引大批民眾排隊。（圖／記者陳宏瑞攝）

早上7點就有民眾趕來排隊，大部分民眾都是獨行俠和侏羅紀兩部熱門大片，也有家長幫家中小朋友買巴斯光年動畫片，現場秩序良好，業者表示，預計3天的活動將可售出2萬張的票。

秀泰影城也提醒，100元電影票為最優惠價格，愛心票、敬老票優惠不適用本活動；售出後恕不接受退換。

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