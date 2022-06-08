過分片！救護車狂鳴笛閃燈　小貨車硬不讓...擋路850m下場曝

記者賴文萱／高雄報導

高雄市消防局永安分隊7日下午執行興達路救護案，但在送醫途中遭到一輛小貨車擋道，儘管救護車一直鳴笛、閃燈示意讓道，但該輛小貨車依然視而不見、充耳不聞，足足擋道850公尺，讓救護人員氣得將行車紀錄器影像PO上網。警方表示，檢視影像畫面，自小貨車聞救護車警號，不立即避讓，將依法處汽車駕駛人新台幣3600元罰鍰，並吊銷駕駛執照。

▲救護車狂鳴笛閃燈，前方小貨車就是不讓擋道850m。（圖／記者賴文萱翻攝）

「如果車上是你的親人...」一名救護人員在FB社團中PO出一段行車紀錄器表示，同事已經閃燈鳴笛示意讓道，但就是聽不見，也許又是一個隔音很好的車輛。地點在前峰路123巷口又轉公園西路三段，擋道850m。該救護人員呼籲，遇救護車、消防車、警察車、工程救險車務必減速、靠邊、讓道。

▲救護車狂鳴笛閃燈，小貨車就是不讓擋道850m，警方將依法開罰3600元並吊銷駕照。（圖／記者賴文萱翻攝）

對此，消防局表示，7日16時49分永安區興達路救護案件，於送醫途中遭貨車阻擋情形，因救護車遭阻擋之認定與裁罰非屬消防局權責，遇相關情形，將提供相關佐證資料移請權責機關處理。

警方表示，檢視影像畫面，自小貨車聞救護車之警號，不立即避讓，依道路交通管理處罰條第45條第2項規定，處汽車駕駛人新台幣3600元罰鍰，並吊銷駕駛執照。

岡山警分局呼籲，請用路人聞消防車、救護車、警備車、工程救險車、毒性化學物質災害事故應變車之警號，應立即靠道路右側避讓，勿影響救護、救災黃金時間。